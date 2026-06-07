به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ والش در اجلاس سالانه ایاتا در ریودوژانیرو اعلام کرد که افزایش هزینه‌های سوخت ــ که نتیجه مستقیم اختلال در عرضه و بسته شدن مسیرهای اصلی پرواز به‌دلیل جنگ در منطقه است ــ فشار سنگینی بر ایرلاین‌ها وارد کرده است. او توضیح داد که بسیاری از شرکت‌ها اکنون مجبورند از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر استفاده کنند، امری که به‌خصوص برای ایرلاین‌های کم‌هزینه خطرناک‌تر است، زیرا حاشیه سود محدودی دارند.

نمونه بارز این فشار، سقوط شرکت هواپیمایی اقتصادی «اسپیریت ایرلاینز» در آمریکا در ماه گذشته بود. با این حال، والش تأکید کرد که مدل ایرلاین‌های کم‌هزینه نابود نشده و به عملکرد موفق «رایان‌ایر» در اروپا اشاره کرد. به گفته او، سه غول هوایی آمریکا ــ دلتا، یونایتد و امریکن ایرلاینز ــ نیز در حال رقابت و حذف برخی از خطوط کم‌هزینه داخلی هستند.

گزارش ایاتا نشان می‌دهد جنگ علیه ایران باعث اختلال جدی در ترافیک هوایی بر فراز خاورمیانه شده و فرودگاه‌های اصلی منطقه مانند دبی، دوحه و ابوظبی را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته است؛ موضوعی که بر عملکرد شرکت‌هایی مانند امارات، قطر ایرویز و الاتحاد تأثیر گذاشته است.

با وجود این، والش معتقد است جایگاه خلیج فارس به‌عنوان یک مرکز کلیدی هوانوردی جهانی پایدار باقی خواهد ماند. او با اشاره به سهم ۱۴ درصدی شرکت‌های منطقه از ظرفیت هوایی جهان، گفت که این ظرفیت قابل جایگزینی نیست و به‌محض بازگشت ثبات، شرکت‌های خلیجی دوباره موقعیت خود را بازیابی خواهند کرد.

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