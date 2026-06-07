به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اجرای طرح دریافت بهای خدمات از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز، کارشناسان همچنان نظرات ضدونقیضی برای کنترل هوشمند بر روی تنگه هرمز دارند.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد: در حال حاضر از هر کشتی عبوری از تنگه هرمز به‌طور میانگین بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار دریافت می‌شود.

پیش از این، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، اردیبهشت‌ماه سال جاری در سفر اعضای کمیسیون عمران به بندرعباس و بازدید از تنگه هرمز، از تدوین طرح مدیریت تنگه هرمز در ۱۲ بند خبر داده بود.

برای اجرای این طرح، مجموعه‌ای با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. مبالغ دریافتی نیز مطابق قانون بودجه به خزانه واریز و در محل‌های تعیین‌شده هزینه می‌شود.

بخشی از این پرداخت‌ها نقدی نیست و در قالب تتر، کالا یا تهاتر انجام می‌شود؛ به‌طوری که برخی کشتی‌ها به‌جای پرداخت پول، کالا یا خدمات ارائه می‌کنند و ارزش آن از مبلغ قابل پرداخت کسر می‌شود.

محسن هاشمی رفسنجانی در خصوص کنترل هوشمند در تنگه هرمز می‌گوید: با توجه به اینکه ترامپ ۲ سال دیگر می‌رود، ما باید حداکثر استفاده را از مذاکرات داشته باشیم و اگر پافشاری زیادی بکنیم، دنیا امکان دارد برای همین تنگه هرمز هم راه‌حل‌هایی را برای اینکه عبور کند، پیدا کند. مثلاً همین لوله‌کشی‌هایی که الان در عربستان یا در امارات انجام دادند.

اما کارشناس اقتصادی منصور زراءنژاد معتقد است: حداکثر درآمد بالقوه عوارض تنگه هرمز حدود ۷.۵ میلیارد دلار در سال است که خیلی زیاد نیست. ولی اهمیت واقعی این گذرگاه در جایگاه استراتژیک آن نهفته است؛ جایگاهی که هرگونه اختلال در آن می‌تواند بازار انرژی، زنجیره تأمین و اقتصاد جهانی را با شوک مواجه کند و این یعنی قدرت برای ایران در هر مذاکره‌ای.

برآوردهای مؤسسه بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد در صورت بسته شدن کامل تنگه هرمز، حدود ۸۰ درصد نفت عبوری آن، معادل ۱۶ میلیون بشکه در روز، از بازار جهانی حذف می‌شود؛ اتفاقی که می‌تواند ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را یک‌باره کاهش دهد. در چنین شرایطی قیمت نفت به‌شدت افزایش یافته و هزینه حمل‌ونقل، بیمه و قیمت کالاها در سراسر جهان با شوکی گسترده و کم‌سابقه مواجه خواهد شد.

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