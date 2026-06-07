به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته این منبع، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا تیمی را مأمور کرده تا میزان خسارت‌هایی را که به گفته واشنگتن در پی حملات ایران به برخی کشورهای خلیج فارس وارد شده، ارزیابی کند. بر اساس این گزارش، دولت آمریکا احتمال استفاده از دارایی‌های ایران برای تأمین هزینه‌های بازسازی این خسارات را بررسی می‌کند.

این منبع همچنین گفته است واشنگتن علاوه بر خسارات گذشته، در حال بررسی استفاده از این دارایی‌ها برای جبران خسارات احتمالی در آینده نیز هست. با این حال، جزئیات دقیقی درباره نوع دارایی‌هایی که ممکن است در این طرح مورد استفاده قرار گیرند ارائه نشده و مشخص نیست که این موضوع تنها به دارایی‌های مسدودشده ایران محدود باشد.

این خبر یک روز پس از اظهارات محسن رضایی در گفت‌وگو با شبکه CNN منتشر شد. رضایی در این مصاحبه اعلام کرد دستیابی به توافق صلح منوط به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در ایالات متحده است.

او آزادسازی این دارایی‌ها را اقدامی ضروری برای «اعتمادسازی» میان تهران و واشنگتن دانست و گفت چنین اقدامی می‌تواند افق تازه‌ای برای آینده روابط دو کشور ایجاد کند.

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