برکناری ناگهانی معاون موساد توسط رئیس جدید این سازمان بحث برانگیز شد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بیانیه‌ای رسمی که از سوی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل به نام موساد منتشر شد، اعلام شده است که این برکناری در چارچوب برنامه‌های گوفمن برای تشکیل تیم مدیریتی جدید در رأس دستگاه اطلاعاتی اسرائیل صورت گرفته است. طبق این بیانیه، رئیس جدید موساد قصد دارد فرد دیگری را از درون این سازمان به عنوان معاون تازه منصوب کند تا در مواجهه با چالش‌های امنیتی سال‌های آینده با او همکاری کند.

منابع آگاه به رسانه‌های عبری گفته‌اند معاون برکنار شده از نزدیکان «دیوید بارنئا»، رئیس پیشین موساد، بوده و حتی به عنوان گزینه احتمالی جانشینی او مطرح می‌شد. بارنئا reportedly با انتصاب گوفمن، که پیش‌تر دبیر نظامی بنیامین نتانیاهو بود، مخالفت کرده و تلاش داشته معاون خود را به عنوان رئیس بعدی موساد معرفی کند؛ اما در نهایت نتانیاهو گوفمن را برای این سمت برگزید.

بر اساس این گزارش‌ها، معاون برکنار شده بیش از ۲۲ سال سابقه فعالیت در عملیات‌های محرمانه داشته و مدیریت چند بخش عملیاتی موساد را بر عهده داشته است. او همچنین چندین بار جایزه امنیتی اسرائیل دریافت کرده و از جمله مسئول پرونده تلاش‌های موساد برای تضعیف یا سرنگونی نظام ایران بوده است؛ تلاشی که بنا بر گزارش رسانه‌های عبری به نتیجه نرسیده است.

در عین حال، برخی منابع در داخل موساد از سرعت تصمیم رئیس جدید برای برکناری معاونش انتقاد کرده‌اند. به گفته این منابع، گوفمن به دلیل پیشینه عمدتاً نظامی خود تجربه اطلاعاتی محدودی دارد و بهتر بود برای دوره‌ای انتقالی از تجربه معاون پیشین برای مدیریت پرونده‌های حساس و حفظ تداوم عملیاتی در دستگاه اطلاعات خارجی اسرائیل استفاده کند.

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