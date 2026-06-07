به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بریک در این مقاله تأکید کرد که در تاریخ ملت‌ها لحظاتی وجود دارد که تصمیم شجاعانه، ادامه جنگ نیست، بلکه توقف برای ارزیابی واقع‌بینانه شرایط و جلوگیری از یک فاجعه پیش‌رو است. او ادامه دادن به مسیر فعلی را نه نشانه قدرت، بلکه نشانه ناتوانی در تحلیل واقعی داده‌های میدانی دانست.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی، از جمله قیام «بارکوخبا»، گفت اصرار بر انجام مأموریت‌هایی که با توان واقعی همخوانی ندارد، نه‌تنها پیروزی نمی‌آورد، بلکه روند فروپاشی را تسریع می‌کند.

این ژنرال بازنشسته وضعیت میدانی ارتش اسرائیل را پیچیده توصیف کرد و گفت با وجود شجاعت نیروها، یگان‌های زمینی طی حدود سه سال گذشته دچار فرسایش شدید شده‌اند و توانایی دستیابی به پیروزی قاطع حتی در یک جبهه محدود را نیز از دست داده‌اند.

بریک همچنین عملکرد سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که وی دستاورد سیاسی قابل‌توجهی نداشته و جایگاهش حتی در حلقه تصمیم‌گیری نزدیک به دونالد ترامپ نیز تضعیف شده است.

او افزود که به‌زعم وی، حماس از بین نرفته و توان خود را بازیابی کرده، حزب‌الله همچنان تهدیدی جدی محسوب می‌شود و ائتلاف مورد نظر اسرائیل علیه ایران نیز به نتایج مورد انتظار نرسیده است. بریک تأکید کرد که در شرایط فعلی، امکان پیروزی در جنگی چندجبهه‌ای وجود ندارد و ادامه این روند موجب تضعیف بازدارندگی و انسجام داخلی خواهد شد.

وی همچنین از تغییرات محیط منطقه‌ای و بین‌المللی سخن گفت و مدعی شد که برخی تحولات و ائتلاف‌های نوظهور می‌تواند به زیان منافع اسرائیل باشد. او هشدار داد که تمرکز بر «مدیریت بحران‌های تاکتیکی» مانع از پرداختن به چالش‌های راهبردی بلندمدت شده است.

بریک در بخش دیگری از مقاله خود گفت فرسایش تنها محدود به ارتش نیست، بلکه اقتصاد، آموزش، روابط خارجی و انسجام اجتماعی نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. او توصیف هرگونه توقف جنگ به‌عنوان «تسلیم» را نوعی عوام‌فریبی دانست و گفت ادامه ضربات بدون محاسبه هزینه‌ها می‌تواند موجودیت اسرائیل را به خطر اندازد.

وی راه برون‌رفت از بحران را در توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، بازسازی توان نظامی و نهادهای دولتی، و حرکت به‌سوی مسیرهای سیاسی و توافقات منطقه‌ای دانست. بریک در پایان، با انتقاد از رهبری سیاسی کنونی، خواستار تغییر در سطح مدیریت سیاسی و نظامی شد و تأکید کرد که «قدرت واقعی اسرائیل در انسجام داخلی و ثبات سیاسی آن نهفته است».

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