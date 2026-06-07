کارشناسان غربی با سیستم دریافت عوارض ایران در تنگه هرمز کنار آمدند/ حضور نظامی آمریکا در منطقه ناکارآمد و پرهزینه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» در گزارشی نوشت که کارشناسان غربی به این نتیجه رسیده‌اند که ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز عوارض دریافت خواهد کرد و با این مسئله کنار آمده‌اند.

تحلیلگران غربی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سیستم دریافت عوارض، آسیب اقتصادی به‌مراتب کمتری نسبت به مسدودسازی کامل این تنگه در پی دارد.

مؤسسه تحلیل بازار کپلر (Kpler) که در بلژیک مستقر است، در ماه آوریل استدلال کرد که منطق پرداخت عوارض برای عبور از تنگه هرمز «نسبتاً قوی» است.

این مؤسسه اعلام کرد که حضور نیروی نظامی آمریکا در منطقه ناکارآمد بوده و چنین مسئله‌ای نیز برای مالیات‌دهندگان آمریکایی به‌شدت پرهزینه است. همچنین پرداخت هزینه‌ای اندک برای بار کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، چندان بار سنگینی محسوب نمی‌شود و این در حالی است که تلاش برای تغییر رژیم در ایران با هدف بازگشایی اجباری تنگه «می‌تواند هزینه‌هایی در حد تریلیون‌ها دلار به دنبال داشته باشد در حالی که نتیجه چنین اقدامی نیز نامشخص است.

کپلر به دریافت هزینه بابت استفاده از تنگه‌های ترکیه اشاره و اعلام کرد که مشکلات می‌توانند توسط کشورهای منطقه و بدون دخالت غرب حل‌وفصل شوند و حرکت به سمت یک ساختار امنیتی درون‌منطقه‌ای که بر پایه همکاری مشترک شکل گرفته و هزینه‌هایش از محل همین عوارض کشتی‌ها تأمین می‌شود، جایگزینی بسیار امیدوارکننده است.

ورود گفتمان دریافت عوارض به جریان اصلی غرب

گزارش‌ها حاکی از آن است که سازوکار دریافت عوارض ایران به گفتمان جریان اصلی در غرب راه یافته و به‌طور فزاینده‌ای شدنی و عملی دیده می‌شود، چرا که دریافت ۲ میلیون دلار عوارض از هر نفتکش، تنها حدود یک دلار به قیمت هر بشکه نفت می‌افزاید.

بر اساس این گزارش، سیستم عوارض ایران هم‌اکنون در حال کار است. با وجود تهدیدهای تحریمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بسیاری از کشورها پرداخت این عوارض را انتخاب کرده‌اند. بنا بر اعلام کپلر، تنها در فاصله ۱ مارس تا ۱۹ مه، دست‌کم ۴۵۰ شناور توسط ایران از این تنگه عبور داده شده‌اند.

در حالی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدعی هستند که تا حدودی مشکل صادرات نفت خود را از طریق خطوط لوله شرق-غرب و حبشان-فجیره حل کرده‌اند، دیگران هیچ گزینه جایگزینی ندارند. تنگه هرمز همچنین گلوگاهی برای عبور سایر کالاها مانند کود، سوخت جت، هلیوم و آلومینیوم باقی می‌ماند.

کارشناسان غربی می‌گویند: امنیت هرمز و خلیج فارس تا حد زیادی به اقدامات و تصمیم‌هایی بستگی دارد که ایران اتخاذ می‌کند.

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