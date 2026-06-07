به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (ماپیم) همزمان با سالروز «نکسه» (جنگ ژوئن ۱۹۶۷) در بیانیه‌ای آزادی مسجدالاقصی را لازمه تحقق عدالت و صلح پایدار در منطقه دانست.

در این بیانیه که به مناسبت سالگرد جنگ ژوئن ۱۹۶۷ منتشر شد، از «نکسه» به عنوان یکی از تلخ‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر یاد شده و آمده است: پیامدهای اشغال قدس شرقی، کرانه باختری، نوار غزه و دیگر سرزمین‌های عربی همچنان بر وضعیت سیاسی، انسانی و امنیتی منطقه سایه افکنده است.

ماپیم با اشاره به ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی و محرومیت ملت فلسطین از حق تعیین سرنوشت، تأکید کرد: مسئله فلسطین تنها یک موضوع تاریخی نیست، بلکه واقعیتی جاری است که میلیون‌ها فلسطینی همچنان با پیامدهای آن از جمله آوارگی، اشغال و نقض حقوق اساسی خود مواجه هستند.

در این بیانیه همچنین نسبت به تداوم اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و مسجدالاقصی ابراز نگرانی شده و آمده است که تعرض‌های مکرر به محوطه مسجدالاقصی، محدودیت برای عبادت‌کنندگان و تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی این مکان مقدس، نقض آشکار قوانین و موازین بین‌المللی محسوب می‌شود.

مسجدالاقصی؛ میراث تمامی مسلمانان جهان

این سازمان مردم‌نهاد، مسجدالاقصی را میراثی متعلق به تمامی مسلمانان جهان دانست و تأکید کرد: این مکان مقدس به عنوان نخستین قبله مسلمانان و محل معراج پیامبر اسلام(ص)، جایگاهی ویژه در اعتقادات و هویت امت اسلامی دارد.

این سازمان با تجلیل از ایستادگی ملت فلسطین در دفاع از سرزمین، هویت و اماکن مقدس خود، بر ادامه حمایت‌های بشردوستانه و فعالیت‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق فلسطینیان تأکید کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: آرمان آزادی، کرامت و عدالت هرگز خاموش نخواهد شد و ملت فلسطین تا تحقق آزادی سرزمین خود و رهایی مسجدالاقصی به مبارزات مشروع خویش ادامه خواهد داد.

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