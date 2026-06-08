به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل سیاسی و امنیتی عبری معتقدند که ایران با استفاده از ضعف آمریکا و اسرائیل معادله خود را تحمیل کرد.
در پی حمله موشکی کوبنده ایران به مناطق مختلف سرزمینهای اشغالی در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت که بهمعنای عبور از خطوط قرمز تعیینشده توسط تهران بود، رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که ایران با استفاده از ضعف آمریکا و اسرائیل معادله خود را تحمیل میکند.
در این زمینه خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که یک سال کامل بعد از جنگ مستقیم اول میان اسرائیل و ایران، بهنظر میرسد که هیچ چیز تغییر نکرده است و ایران بیوقفه به شلیک موشکها ادامه میدهد.
این خبرنگار صهیونیست تأکید کرد که این حملات موجب ترس و وحشت دوباره ساکنان مناطق شمالی و سراسر اسرائیل (فلسطین اشغالی) شده است که سالهاست زیر سایه جنگ زندگی میکنند و در امان نیستند.
وی افزود: واقعیت این است که هیچگونه بازدارندگی برای اسرائیل در این سالها حاصل نشده است.
خبرنگار روزنامه عبری اسرائیل هیوم هم بهنوبه خود گفت که آمیت هالوی، عضو کمیته امور خارجه و امنیت کنست، معتقد است؛ «حمله ایران ناشی از ارزیابی تهران مبنی بر تضعیف مواضع آمریکا و اسرائیل و توانایی ایران در تحمیل دستور کار خود در منطقه است».
بر اساس این گزارش، عضو مذکور کمیته امور خارجه و امنیت کنست رژیم صهیونیستی گفت که پاسخ محدود اسرائیل به حملات ایران عملاً بهمعنای پذیرش معادلهای است که توسط سپاه پاسداران تحمیل شده و این غیر قابل قبول است.
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