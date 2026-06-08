به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایران روز گذشته معادله‌ای تازه در منطقه ایجاد کرد، معادله‌ای که بر اساس آن، هرگونه حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت می‌تواند با شلیک موشک از سوی تهران به سمت رژیم صهیونیستی همراه شود. محافل سیاسی و امنیتی این رژیم، اکنون این پرسش را مطرح می‌کنند که ایران تا چه اندازه حاضر است برای حفظ این معادله جدید ریسک کند. موضوعی که به گفته ناظران، ارتباط مستقیمی با روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن دارد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، رسانه‌های عبری به نقل از ارزیابی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داده‌اند که جنگ کنونی با ایران ممکن است چند روز ادامه پیدا کند، هرچند هنوز برای پیش‌بینی دقیق روند تحولات زود است. همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی، سطح آماده‌باش خود را در حوزه‌های دفاعی و تهاجمی افزایش داده است.

حمله اسرائیل به تأسیسات پتروشیمی ایران

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم امروز دوشنبه به هدایت سازمان اطلاعات نظامی، بخش‌هایی از مجتمع پتروشیمی ماهشهر در جنوب غربی ایران را هدف قرار داده است.

در همین حال، روزنامه «اسرائیل هیوم» نوشت که حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به ایران که پس از شلیک موشک‌های ایرانی انجام شد، عملیاتی کاملاً اسرائیلی بوده و هیچ مشارکت مستقیمی از سوی آمریکا در آن وجود نداشته است.

این روزنامه به نقل از منابع رژیم صهیونیستی مدعی شد تل‌آویو نمی‌توانست از پاسخ دادن به حمله ایران خودداری کند، زیرا چنین اقدامی امنیت ملی اسرائیل را در بلندمدت به خطر می‌انداخت. با این حال، یک مقام رژیم صهیونیستی تأکید کرده که این عملیات با هماهنگی ایالات متحده آمریکا، انجام شده است.

هاآرتص: ایران به تهدید خود عمل کرد

روزنامه «هاآرتص» نیز در گزارشی تأکید کرد که ایران تهدید خود مبنی بر پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه جنوبی بیروت را عملی کرده است.

«عاموس هارئیل» تحلیلگر نظامی این روزنامه، نوشت که از زمان برقراری آتش‌بس در ماه آوریل، ایران و رژیم صهیونیستی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کرده بودند، اما بنیامین نتانیاهو در تمام این مدت به دنبال ازسرگیری جنگ بوده و نسبت به امکان دستیابی آمریکا و ایران به توافقی درباره برنامه هسته‌ای تهران که انتظارات رژیم صهیونیستی را برآورده کند، تردید داشته است.

به اعتقاد این تحلیلگر، شلیک موشک‌های ایران نتیجه تشدید درگیری میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان بوده است.

پیوند تنش‌ها با مذاکرات تهران و واشنگتن

هارئیل معتقد است تشدید تنش از سوی ایران می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اعتماد به نفس رهبران این کشور باشد. رهبرانی که تصور می‌کنند با تحت فشار قرار دادن اسرائیل قادر خواهند بود دولت دونالد ترامپ را به ارائه امتیازاتی در مذاکرات وادار کنند.

وی همچنین به بروز اختلافاتی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرده و نوشته است که ترامپ آشکارا به دنبال راهی برای خروج از جنگ با ایران است. به گفته او، برخی مقامات آمریکایی نیز تلاش می‌کنند رئیس‌جمهور این کشور و اطرافیانش را از پیامدهای شکست پروژه تغییر نظام در ایران دور نگه دارند.

این تحلیلگر گزارش‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی علیه رژیم صهیونیستی از جمله گزارش نیویورک‌تایمز درباره ادعای جاسوسی این رژیم از مقامات آمریکایی در ارتباط با مذاکرات ایران را در همین چارچوب ارزیابی می‌کند.

رژیم صهیونیستی به اهداف خود در لبنان نرسیده است

هارئیل در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت لبنان پرداخته و تأکید کرده است که اقدامات رژیم صهیونیستی در این کشور به نتایج مورد انتظار منجر نشده است.

به گفته وی، با وجود بمباران گسترده مواضع و انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله در جنوب لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی هنوز موفق نشده اهداف خود را علیه این گروه محقق کند.

او افزود که حزب‌الله همچنان از پهپادهای انتحاری به شکل مؤثری استفاده می‌کند و این مسئله باعث تداوم تلفات و خسارات در جبهه رژیم صهیونیستی شده است.

آماده‌باش داخلی و محدودیت‌های جدید در رژیم صهیونیستی

در پی تحولات اخیر، فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی، دستورالعمل‌های جدیدی برای اسرائیلی‌ها صادر کرده و سطح فعالیت‌ها را در سراسر سرزمین‌های اشغالی محدود کرده است.

بر اساس این دستورالعمل‌ها که دست‌کم تا ساعت هشت شامگاه دوشنبه اعتبار دارد، تمامی فعالیت‌های آموزشی متوقف شده و مدارس تعطیل هستند.

با این حال، برگزاری تجمعات تا سقف ۲۰۰ نفر در فضای باز و ۵۰۰ نفر در فضاهای سرپوشیده، مشروط به دسترسی سریع به پناهگاه‌ها، مجاز اعلام شده است. همچنین فعالیت مراکز کاری که امکان دسترسی به مناطق امن را دارند ادامه خواهد داشت، اما سواحل همچنان به روی عموم بسته هستند.

رسانه‌های عبری از جمله وب‌سایت «وای‌نت» نیز گزارش داده‌اند که تعداد مسافران فرودگاه بن‌گوریون به حدود ۲۵۰۰ نفر در روز کاهش یافته و وزارت حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی، ظرفیت حمل‌ونقل عمومی را به ۷۵ درصد رسانده است.

بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی در وضعیت اضطراری

همزمان، شماری از بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی نیز فعالیت خود را بر اساس شرایط اضطراری تنظیم کرده‌اند.

بسیاری از مراکز درمانی، عمل‌های جراحی و معاینات غیرضروری را لغو کرده و بخش‌هایی از بیمارستان‌ها را به فضاهای زیرزمینی یا مناطق محافظت‌شده منتقل کرده‌اند.

از جمله این مراکز می‌توان به بیمارستان رامبام در حیفا، مرکز پزشکی پوریا در شمال، بیمارستان زیف در صفد و بیمارستان سوروکا در بئرالسبع اشاره کرد.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که مدیرکل این وزارتخانه به بیمارستان‌ها دستور داده بر اساس پروتکل‌های اضطراری عمل کنند، بخش‌های حساس را به مناطق امن منتقل کرده و نیروهای مورد نیاز را برای مواجهه با شرایط بحرانی فراخوانند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی نیروهایی را برای کمک به مراکز درمانی بسیج کرده و از بیمارستان‌ها خواسته است در صورت لزوم، برای ترخیص بیماران و افزایش ظرفیت پذیرش آماده باشند.

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