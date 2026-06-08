به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه ماه محرم، کنفرانس ساماندهی عزاداری به همت ائتلاف جعفریه پاکستان در کراچی برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان نهادهای دینی، متولیان مساجد و امام‌بارگاه‌ها، دارندگان مجوز مجالس و دسته‌های عزاداری و همچنین نمایندگان گروه‌های خدماتی و انتظامی حضور داشتند. نمایندگان سازمان‌هایی از جمله شورای علمای شیعه، مجلس وحدت مسلمین، سازمان مرکزی عزاداری، هیئت ائمه مساجد و علمای امامیه، سازمان دانشجویان امامیه و دیگر تشکل‌های مذهبی و اجتماعی نیز در این کنفرانس شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان در این نشست درباره مسائل، چالش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و پیشنهادهای مرتبط با برگزاری مراسم عزاداری محرم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حجت الاسلام سید شهنشاه حسین نقوی رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان در سخنانی با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان گفت: محرم امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به تنش‌های بین‌المللی که از ماه رمضان آغاز شده و تحولات اخیر، نگاه جهانیان بیش از گذشته به مکتب اهل‌بیت(ع) و جامعه شیعه معطوف شده است؛ از این رو مسئولیت عزاداران امام حسین(ع) نیز سنگین‌تر از گذشته است.

وی تأکید کرد: از منبر امام حسین(ع) باید پیام عاشورا، سیره اهل‌بیت(ع)، وحدت امت اسلامی و حق‌طلبی به جامعه منتقل شود تا اندیشه حسینی به گسترده‌ترین شکل ممکن ترویج یابد.

رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان همچنین خواستار تقویت وحدت، برادری و احترام متقابل در ایام محرم شد و از عزاداران خواست از هرگونه اختلاف و تفرقه پرهیز کنند.

وی افزود: اگر در ترویج صحیح پیام امام حسین(ع) و تقویت وحدت امت اسلامی موفق باشیم، این امر موجب خشنودی خداوند متعال، پیامبر اکرم(ص) و خاندان رسالت خواهد شد.

نقوی در ادامه خواستار اتخاذ تدابیر کامل امنیتی برای برگزاری مجالس و دسته‌های عزاداری شد و گفت: تعیین شیوه برگزاری مراسم عزاداری، ترویج فرهنگ عاشورا و مدیریت امور داخلی عزاداری حق عزاداران و نهادهای مرتبط است، در حالی که وظیفه دستگاه‌های اجرایی تأمین امنیت، حفظ نظم عمومی و همکاری در امور اجرایی و پشتیبانی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همانند سال‌های گذشته، مسئولان و نهادهای امنیتی امسال نیز نقش مؤثری در برگزاری آرام و ایمن مراسم عزاداری و حفظ امنیت عزاداران ایفا کنند.

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