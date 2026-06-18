پیام محرم، وحدت امت و مقابله با تفرقه است / قیام امام حسین(ع) نماد ایستادگی در برابر ظلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای برجسته مذاهب مختلف پاکستان در آستانه فرارسیدن ماه محرم، طی نشستی مشترک بر ضرورت تقویت وحدت امت اسلامی، همزیستی مذهبی و مقابله با هرگونه تفرقه‌افکنی تأکید کردند.

این مواضع در جریان «کنفرانس سالانه ملی همگرایی بین‌المذاهب» به میزبانی شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در اسلام‌آباد مطرح شد.

در این نشست نمایندگان مکاتب مختلف اسلامی با بررسی اهمیت محرم‌الحرام، بر نقش این ماه در ترویج ارزش‌های اسلامی و انسجام امت مسلمان تأکید کردند.

سخنرانان با اشاره به جایگاه واقعه کربلا در تاریخ اسلام، خاطرنشان کردند: قیام امام حسین(ع) نماد ایستادگی در برابر ظلم، پایبندی به حق، ایثار و فداکاری است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه همبستگی و وحدت میان مسلمانان باشد.

آنان افزودند: پیام عاشورا متعلق به تمامی امت اسلامی است و می‌تواند الهام‌بخش اتحاد و همدلی در شرایط حساس کنونی باشد.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به تحولات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حفظ وحدت، احترام متقابل و تقویت همگرایی میان پیروان مذاهب اسلامی را ضروری دانسته و بر اجرای ضوابط و توصیه‌های مشترک علمای مذاهب برای برگزاری آرام و منظم مراسم محرم تأکید کردند.

علمای حاضر در این کنفرانس، گسترش برنامه‌های مشترک دینی و فرهنگی، تبیین فضائل و سیره اهل‌بیت(ع) و ترویج ارزش‌های مشترک اسلامی را از عوامل مؤثر در افزایش محبت، اخوت و اعتماد متقابل میان مسلمانان برشمرده و خواستار تلاش بیشتر نهادهای دینی و فرهنگی برای مقابله با تعصب و تفرقه شدند.

در پایان این نشست نیز از نقش نیروهای امنیتی و نهادهای مسئول در حفظ امنیت کشور قدردانی شد و بر مسئولیت علما، خطیبان، استادان، اندیشمندان و رسانه‌ها در تقویت وحدت ملی، رواداری و انسجام اجتماعی تأکید گردید.

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