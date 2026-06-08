شورای حکام آژانس نباید ابزار تبرئه متجاوزان شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز همزمان با آغاز نشست شورای حکام آژانس اتمی، نمایندگی ایران در وین بیانیهای در این خصوص صادر کرد.
نشست ژوئن شورای حکام بعد از گزارش اخیر آژانس و اظهارات مدیرکل آن درباره فقدان دسترسی به برخی تأسیسات آسیبدیده، وضعیت ذخایر اورانیوم و موضوع موسوم به «از دست رفتن پیوستگی دانش» در برنامه هستهای ایران، برگزار میشود؛ مسائلی که آمریکا بهدنبال سوءاستفاده از آن با طرح قطعنامهای ضد ایرانی است.
نمایندگی ایران در بیانیه خود، با بیان این که جلسه ماه ژوئن شورای حکام آژانس که از امروز آغاز شده، به بررسی موضوعات مهمی خواهد پرداخت، یادآور شد که شرایط فعلی مربوط به همکاری هستهای ایران با آژانس، نتیجه مستقیم ۱۷ موج حملات غیرقانونی رژیم آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس در ایران و همچنین تهدیدات جدی مداوم است. وضعیتی که در تاریخ آژانس بیسابقه است.
نمایندگی ایران تاکید کرد که مسئولیت یک اقدام غیرقانونی بینالمللی برعهده مرتکب آن است و نمیتوان آن را به قربانی منتقل کرد و شورای حکام نباید به ابزاری برای تبرئه عاملان این حملات تبدیل شود.
در بیانیه مذکور با ذکر هشتگ مدرسه میناب #MinabSchool در اشاره به کشتار کودکان ایرانی در حمله موشکی آمریکا، از شورای حکام خواسته شده در مسیر پیشرو با احتیاط عمل کند و تاکید شده که اجبار و تقابل به همکاری منجر نمیشود و چشمانداز یک راهحل دیپلماتیک را تضعیف میکند.
نماینده روسیه در آژانس اتمی میخائیل اولیانوف امروز از آغاز نشست شورای حکام آژانس خبر داد. نشست ژوئن شورای حکام از امروز تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۲۲ خرداد) در وین برگزار خواهد شد و برنامه هستهای ایران یکی از محورهای اصلی در دستورکار آن خواهد بود.
خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای حکام، از ایران خواسته شده که سرنوشت تأسیسات هستهای بمبارانشده و اورانیوم غنیشده را به آژانس اعلام کرده و «دسترسی کاملی» به آژانس برای تأیید اطلاعات هستهای اعطا کند.
معاون وزیر خارجه ایران کاظم غریبآبادی در واکنش به این مواضع اعلام کرد که نمیتوان منشأ اختلال را نادیده گرفت و سپس پیامد همان اختلال را علیه ایران صورتبندی کرد.
او در پیامی در ایکس نوشت: اگر موضوع راستیآزمایی و عدم اشاعه است، نخستین انتظار از مدیرکل آژانس، موضعگیری صریح و حقوقی در برابر حمله به تأسیسات تحت پادمان است. چنین حملاتی فقط نقض حاکمیت ایران نیست، ضربهای مستقیم به ایمنی هستهای، نظام پادمانی و اعتبار رژیم عدم اشاعه است.
این دیپلمات ارشد ایرانی افزود: اگر آژانس میخواهد بخشی از راهحل دیپلماتیک باشد، باید از تبدیل گزارش فنی به ابزار فشار سیاسی پرهیز کند. پادمان با اقدام نظامی، تهدید و قطعنامهسازی تقویت نمیشود؛ با بیطرفی، رعایت حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت دولتها و محکومیت صریح حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس تقویت میشود.
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