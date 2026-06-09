به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه فرانسوی فرانس‌انفو با اشاره به اعلام رسمی ثبت بیش از ۳۰ میلیون امضا در داخل کشور، گزارش داد که امکان پیوستن ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز به این پویش فراهم شده و گروهی از ایرانیان ساکن فرانسه با امضای آن، حمایت خود را از دفاع از میهن اعلام کرده‌اند.

فرانس‌انفو در گفت‌وگو با چند تن از امضاکنندگان این پویش در فرانسه، روایت‌هایی از دلبستگی آنان به ایران و آمادگی برای دفاع از کشور منتشر کرده است.

یکی از این افراد تصریح کرده است که در صورت نیاز آماده بازگشت به ایران برای مشارکت در دفاع از کشور است. فرد دیگری نیز با تأکید بر ضرورت صیانت از حاکمیت ملی ایران، اعلام کرده که در صورت ورود نیروهای خارجی به خاک کشور، به ایران بازخواهد گشت.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که برخی از شرکت‌کنندگان در این پویش، با وجود تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، دفاع از تمامیت ارضی و استقلال ایران را موضوعی فراتر از اختلافات داخلی دانسته و بر ضرورت حمایت از کشور در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرده‌اند.

فرانس‌انفو همچنین به موضع سفارت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است که بر اساس آن، پویش «جان‌فدا» یک ابتکار مردمی و خودجوش برای ابراز وفاداری به میهن و اعلام آمادگی برای فداکاری در دفاع از کشور در برابر متجاوزان توصیف شده است.

این گزارش در مجموع تصویری از وجود احساس تعلق ملی و روحیه دفاع از وطن در میان بخشی از ایرانیان مقیم اروپا ارائه می‌دهد؛ موضوعی که به نوشته این رسانه، در قالب مشارکت در پویش «جان‌فدا» و اعلام آمادگی برای حمایت از ایران در شرایط تهدید خارجی بروز یافته است.

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