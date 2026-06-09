به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نوشته جولیان بورگر، خبرنگار ارشد بین‌الملل گاردین، تبادل حملات موشکی میان ایران و اسرائیل در روزهای اخیر آزمونی تازه برای روابط پیچیده ترامپ و نتانیاهو بوده است. این دو پیش‌تر در اقدامی مشترک علیه ایران در ۲۸ فوریه وارد درگیری شده بودند، اما به‌تدریج منافع سیاسی و راهبردی آن‌ها از یکدیگر فاصله گرفته است. ترامپ در این مدت تلاش کرده نشان دهد که تصمیم‌گیر اصلی در پرونده‌های خاورمیانه است و واشنگتن نقش تعیین‌کننده در مدیریت بحران دارد.

در این میان گزارش‌هایی از مشاجره تلفنی میان دو طرف منتشر شده که در آن ترامپ نتانیاهو را به دلیل اقداماتی که می‌تواند تلاش‌های آمریکا برای تثبیت آرامش منطقه را تضعیف کند، مورد سرزنش قرار داده است. با این حال، حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت ــ که از سوی ایران عبور از خطوط قرمز تلقی شد ــ نشان داد نفوذ واشنگتن بر تصمیمات دولت اسرائیل محدود است؛ حمله‌ای که به پاسخ موشکی ایران و سپس تشدید درگیری‌ها انجامید.

گاردین می‌نویسد با وجود دخالت دوباره آمریکا برای مهار تنش‌ها و بازگرداندن آرامش نسبی، وضعیت منطقه همچنان در حالت «نه جنگ و نه صلح» باقی مانده است؛ وضعیتی که در آن هر حادثه محدود می‌تواند به سرعت به یک درگیری گسترده تبدیل شود. به باور نویسنده، اختلاف منافع میان واشنگتن و تل‌آویو و نیز ناکامی اسرائیل در دستیابی به پیروزی سریع یا تغییر اساسی در ساختار قدرت ایران، نشان می‌دهد که ثبات فعلی بسیار شکننده است.

در همین حال، ایران اعلام کرد در پاسخ به حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت و جنوب لبنان، اهدافی از جمله پایگاه هوایی «رامات داوید» را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده و پس از آن عملیات نظامی خود را به‌طور مشروط متوقف کرده است. تهران هشدار داده در صورت ادامه حملات اسرائیل، پاسخ‌هایی «شدیدتر و قاطع‌تر» در راه خواهد بود.

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