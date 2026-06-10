۱۰۰ روز بعثت مردم در پناه امام رضا(ع)/ مشهد، قلب تپنده مقاومت ایران و جهان تشیع

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ ۱۰۰ روز پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم و بعثت اعجاب برانگیز مردم ایران در هزاران شهر و روستا برای دفاع از میهن و خونخواهی امام شهید، این رخداد به یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران و جهان تشیع تبدیل گردیده است.

شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران و همچنین زادگاه وکانون رشد و مبارزات رهبر شهید انقلاب با محوریت و نورانیت حرم مطهر امام رضا(ع) یکی از مراکز مهم پایداری ملی و مقاومت اسلامی در این ۱۰۰ روز بود و توانست به جایگاهی الهام بخش در نبرد ترکیبی با دشمن دست یابد.

اندک زمانی قبل از آغاز جنگ و در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه که با هدف کودتا شعله‌ور شد، ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصاویری از اغتشاشات مشهد اعلام کرد دومین شهر ایران از کنترل حکومت خارج شده است که بازتاب زیادی در سطح دنیا داشت و بدخواهان را به این توهم انداخت که مشهد به عنوان شهر دینی و رکن اساسی دین، فرهنگ و آرامش ایران، قبل از هرکجای دیگر سقوط کرده است!

اما غیرت دینی اهالی مشهدالرضا این خیال را به کابوسی برای دشمنان و کینه‌توزان تبدیل کرد و نه تنها آتش اغتشاش را خاموش نمود بلکه آنان را برای دفاع از اسلام و ایران مصمم ساخت چرا که با آغاز جنگ سوم به روشنی فهمیدند آنچه در دیماه اتفاق افتاد مقدمه‌ای برای براندازی، جنگ داخلی و به فروپاشی کشاندن نظام بوده است.

مردم غیور مشهد از همان لحظه که رئیس جمهور آمریکا این شهر را از دست رفته نامید به خیابان‌ها آمدند و کودتای دیماه را برچیدند و برخلاف انتظار دشمن، هوشیاری مضاعفی برای فهم دیگر اقدامات پیش‌رو یافتند و با آنکه شهادت رهبر فرزانه انقلاب برای آنان بهت‌آور و جانگداز بود اما خون آن امام که دلبستگی عمیق و فراوانی به مشهدالرضا داشت سبب شد تا یاران خراسانی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای با التجاء و پناه به حرم امام رضا(ع)، ضمن اقامه عزا، حرکت بی‌نظیری را در تاریخ این کشور آغاز کنند.

در نخستین ساعات اعلام خبر شهادت رهبر مجاهد انقلاب اسلامی، هزاران نفر خود را به حرم مطهر رساندند و پرچم سبز گنبد امام رضا(ع) با پرچم عزا جایگزین گردید و نخستین مجلس رسمی عزاداری برای ایشان در حرم امام رئوف(ع) برپا گردید.

مسجد گوهرشاد حرم مطهر به عنوان مسجد جامع و مرکزی مشهدالرضا غرق در ماتم و عزا گردید و بعد از آن دیگر مساجد سطح شهر مشهد هر کدام بصورت بی‌سابقه‌ای در پی شهادت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مراکز اجتماع مردم تبدیل شدند.

یکی از تحولات رخ داده بعد از شهادت رهبر مجاهد انقلاب، نقش‌آفرینی مساجد بود که از مکانی برای اعمال عبادی روزانه به مرکز جنبش اجتماعی تغییر وضعیت دادند و همانند جایگاه مسجد در عهد رسول خدا(ص)، تأثیرگذاری یافتند.

با آنکه نهادی به نام مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان مسئولیت هماهنگی مسجدها را برعهده دارد اما اهالی مسجد در مشهد جلوتر از سازمان‌ها و نهادها، با اجتماع در مساجد و اقدام به برنامه‌ریزی‌ اولیه با حضور ائمه جماعات، نمازگزاران، بسیجیان، بانوان و نوجوانان، اولین هسته‌های اجتماعات شبانه در مشهد را پایه‌گذاری کردند. مساجد که در جریان اغتشاش و کودتای دیماه سال ۱۴۰۴ یکی از اهداف هجوم دشمنان بود و آسیب‌های زیادی به این مراکز عبادی سیاسی وارد شد، در پی آغاز جنگ سوم به پایگاه‌های مقاومت تغییر کارکرد دادند و به همت مؤمنان و حضور و بعثت مردم، نقشی راهبردی پیدا کردند. همچنانکه بعد از بعثت رسول خدا(ص)، مسجد مرکز و محور تمدن نبوی گردید؛ در جریان جنگ رمضان، مساجد که در ماه بهار قرآن رونق دوباره‌ای یافته بودند، این‌بار به مثابه پیشران بعثت مردمی عمل کردند.

سالها بود که فعالان و دغدغه‌مندان نسبت به کاهش و تضعیف جایگاه مشهد ابراز نگرانی می‌کردند اما خون امام شهید آنچنان خیزشی به راه انداخت که به یکباره مسجد بسیاری از کارکردهای از دست رفته را باز یافت.

در حالی که در جریان حوادث دیماه سال گذشته ۴۳ مسجد در مشهد آسیب دیدند؛ با آغاز جنگ، ۴۰۰ مسجد به میدان آمده و به کانون‌های اجتماع و پشتیبانی از جنگ تبدیل شدند.

در این جریان، اهالی مسجد ضمن غنابخشی به اعمال عبادی روزانه با پرشورترشدن جمعیت نمازگزاران، آموزش و هدایت ظرفیت‌های مردمی را به همت خود مردم با مهارت‌ها و تخصص‌های گوناگون آغاز کردند. در این مسیر برخی مساجد در مشهد همزمان به مرکزی علمی، آموزشی، رزمی و خدمات اجتماعی ارتقاء یافتند و با خلاقیت و ابتکار که تنها حاصل حضور خالص مردم بود، اقدامات تازه‌ای را رقم زدند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بعثت مردمی و احیای مساجد، زنده شدن محلات در مشهدالرضا بود. به دلیل توسعه بی‌سابقه در طول سالیان اخیر، جمعیت میلیونی و محلات انبوه به این شهر افزوده شد که فقدان روح جمعی و معنوی و نبود همدلی و عدم ارتباط مؤمنین و نیروهای انقلابی یکی از تبعات آن به شمار می‌رفت اما با خیزش مساجد و محوریت یافتن در هدایت محله، اجزای اقماری مسجد مانند پایگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی هنری، جلسات بانوان و امور خیریه بصورت هماهنگ فرهنگ تازه‌ای را در سطح محلات پراکندند بصورتی که مردم مبعوث را به یکدیگر متصل و شبکه نمودند.

در اسلام، مدنیت با مسجدالنبی و برگرد آن آغاز شد و به شکل‌گیری تمدنی سترگ انجامید و رستاخیر مردم و مساجد در مشهدالرضا نیز در این راستا توانست الگوهای تازه‌ای را در مقیاس ملی و حتی بین‌المللی عرضه نماید.

اکنون با گذشت ۱۰۰ شب از تجمعات مردم مبعوث مشهد، بالغ بر ۲۵۰ نقطه در گوشه گوشه شهر شاهد برافراشتن پرچم‌های ایران و اهل‌بیت(ع) است و سبک زندگی جدیدی تولد یافته و مشهدالرضا که دشمن در طمع تسخیر آن بود امروز بعد از گذشت ۱۰۰ شب و روز یکی از ارکان الهام‌بخش مقاومت ایران و جهان تشیع است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸