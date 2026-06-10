چه اتفاقی در پایگاه هوایی «رامات دیوید» رژیم صهیونیستی افتاد؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه هوایی «رامات دیوید» در جنوب شرقی حیفا در شمال سرزمین‌های اشغالی پس از دور تازه درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. تصاویر ماهواره‌ای جدید از وقوع تغییراتی در یکی از تأسیسات این پایگاه خبر می‌دهند. پایگاهی که از مهم‌ترین مراکز عملیاتی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه شمالی به شمار می‌رود.

رصد تغییرات از فضا

واحد منابع باز شبکه الجزیره با مقایسه دو تصویر ثبت‌شده توسط ماهواره اروپایی «سنتینل-۲» در روزهای ۵ و ۸ ژوئن، تغییرات موضعی در محدوده یکی از ساختمان‌های داخل پایگاه را شناسایی کرده است. ساختمانی که احتمال می‌رود آشیانه هواپیما (هنگر) یا یک مرکز خدماتی باشد.

در تصویر ثبت‌شده در ۵ ژوئن، این بخش از پایگاه دارای الگوی بصری منظم و یکنواختی بود، اما در تصویر ۸ ژوئن تغییراتی در رنگ، بازتاب نوری و بازتاب راداری این محدوده مشاهده شده است. نشانه‌هایی که معمولاً از وقوع یک رویداد یا آسیب در فاصله زمانی میان ثبت دو تصویر حکایت دارند.

احتمال آسیب دیدن آشیانه هواپیما

این مشاهدات با گزارش برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز هم‌خوانی دارد. این رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که احتمالاً یکی از آشیانه‌های هواپیما در جریان حمله اخیر نیروهای مسلح ایران، آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش‌ها، یکی از دو بخش آسیب‌دیده ظاهراً محل استقرار تجهیزات و خودروهای پشتیبانی بوده و بخش دیگر به‌عنوان مرکز سوخت‌رسانی و خدمات فنی جنگنده‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

انتشار تصاویر با تأیید سانسور نظامی

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نیز تصاویر مربوط به این تغییرات را منتشر کرده و نوشته است که پایگاه رامات دیوید میزبان پنج اسکادران پروازی از جمله جنگنده‌های اف-۱۶ و پهپادهای نظامی است.

این روزنامه یادآور شده که این پایگاه در جریان جنگ‌های اخیر بارها هدف حملات حزب‌الله قرار گرفته، زیرا تنها حدود ۵۰ کیلومتر با مرز لبنان فاصله دارد.

نکته قابل توجه این است که انتشار این گزارش با تأیید نهاد سانسور نظامی رژیم صهیونیستی انجام شده است.

محدودیت در دسترسی به تصاویر دقیق ماهواره‌ای

انتشار این تصاویر در شرایطی صورت می‌گیرد که محدودیت‌هایی برای دسترسی عمومی به تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا در بخش‌های مختلف خاورمیانه اعمال شده است. موضوعی که امکان راستی‌آزمایی مستقل خسارت‌های احتمالی در سرزمین‌های اشغالی را دشوارتر کرده است.

رامات دیوید در قاب پهپاد «هدهد»

در رویدادی کم‌سابقه، پهپاد «هدهد» ساخت ایران که در اختیار حزب‌الله لبنان قرار دارد، در ژوئیه ۲۰۲۴ موفق شد از سامانه‌های دفاعی پایگاه هوایی «رامات دیوید» عبور کند.

حزب‌الله پس از آن تصاویری منتشر کرد که مدعی بود مقر فرماندهی پایگاه، سامانه‌های گنبد آهنین، مرکز ارتباطات، آشیانه‌ها، بخش‌های تعمیر و نگهداری و محل سکونت افسران را نشان می‌دهد.

این جنبش اعلام کرده بود که رامات دیوید تنها پایگاه هوایی بزرگ در شمال سرزمین‌های اشغالی است و طیف گسترده‌ای از مأموریت‌های هوایی را بر عهده دارد.

طبق توضیحات منتشرشده، این پایگاه میزبان جنگنده‌ها، بالگردهای رزمی، بالگردهای امداد و نجات، بالگردهای شناسایی دریایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک تهاجمی است.

موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های پایگاه

رامات دیوید یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. این پایگاه در سال ۱۹۴۲ توسط بریتانیا و در دوران قیمومت بر فلسطین ساخته شد.

این مرکز یکی از سه پایگاه اصلی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در منطقه شمالی سرزمین‌های اشغالی است و مأموریت‌هایی همچون شناسایی، رصد، رهگیری، عملیات هلی‌برن و حملات هوایی را انجام می‌دهد.

موقعیت راهبردی

این پایگاه در دشت مرج بن‌عامر (دشت زرعین) در شمال سرزمین‌های اشغالی قرار گرفته و میان حیفا، جنین و طبریه واقع شده است. همچنین در نزدیکی خط سبز یعنی مرز میان کرانه باختری و مناطق اشغالی سال ۱۹۴۸ قرار دارد.

رامات دیوید در منطقه‌ای کم‌ارتفاع و در حدود ۵۵ متر بالاتر از سطح دریا ساخته شده است. تپه‌ها و ارتفاعات اطراف آن نوعی پوشش طبیعی دفاعی ایجاد کرده‌اند که از پایگاه در برابر حملات هوایی در ارتفاع پایین محافظت می‌کند.

امکانات و تأسیسات نظامی

این پایگاه حدود ۱۰.۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و دارای سه باند پرواز است. طول دو باند آن حدود ۲۴۰۰ متر و طول باند سوم حدود ۲۶۰۰ متر است.

رامات دیوید همچنین دارای بخش‌هایی همچون سکوهای پرتاب پهپادهای شناسایی، آشیانه‌های زیرزمینی مقاوم در برابر حملات موشکی، مراکز آموزشی و مدرسه خلبانی، تأسیسات پشتیبانی و لجستیکی و امکانات رفاهی مانند زمین‌های ورزشی و بازارهای داخلی است.

شهرک مسکونی ویژه کارکنان

در فاصله حدود ۶۵۰ متری از پایگاه رامات دیوید، یک شهرک مسکونی حفاظت‌شده برای افسران و کارکنان این مرکز ساخته شده است.

این مجموعه حدود ۱۷۰۰ واحد مسکونی را در بر می‌گیرد و علاوه بر خانه‌های سازمانی، دارای مدرسه، بیمارستان، مراکز خرید و امکانات ورزشی است.

نقش رامات دیوید در عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی

از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی، پایگاه رامات دیوید در تمامی جنگ‌ها و بسیاری از عملیات‌های نظامی این رژیم مشارکت داشته است.

این پایگاه در عملیات‌های هوایی علیه کشورهای منطقه از جمله اردن، لبنان، سوریه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس نقش داشته و همچنین در عملیات‌های مختلف در سرزمین‌های فلسطینی مورد استفاده قرار گرفته است.

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