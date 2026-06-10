به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور لبنان در جریان استقبال از هیئتی متشکل از شهرداران و اعضای شوراهای محلی منطقه «کسروان الفتوح» در کاخ بعبدا، هدف اصلی از مذاکرات کنونی در واشنگتن را احیای نقش کامل دولت و حاکمیت ملی لبنان برشمرد. وی با ابراز قاطعیت در خصوص استقلال تصمیم‌گیری‌های بیروت تصریح کرد که لبنان نباید تحت فرمان یا وابسته به هیچ قدرت خارجی باشد و هیچ طرفی حق ندارد به جای ملت لبنان مذاکره یا تصمیم‌گیری کند.

عون با اشاره به اینکه جنگ‌ها حاصلی جز ویرانی و خسارت ندارند، بر پایبندی خود به مسیر دیپلماسی تأکید کرد و افزود که تصمیم به مذاکره گرفته شده و این راه را تا پایان ادامه خواهد داد. وی همچنین با استقبال از کمک‌های مالی و توسعه‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و دیگر کشورهای دوست، مرز مشخصی میان کمک‌های بشردوستانه و دخالت در امور داخلی ترسیم کرد و هشدار داد که کشورش هرگز مداخله در سیاست‌های داخلی لبنان را در راستای منافع دیگر کشورها نمی‌پذیرد.

رئیس‌جمهور لبنان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های داخلی و ضرورت پیگیری طرح تمرکززدایی اداری پرداخت که به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاده بود. وی با اشاره به اینکه بحران‌های انباشته‌شده در دهه‌های گذشته ناشی از سوءمدیریت، فساد و جنگ‌های پیاپی بوده و حل آن‌ها نیازمند زمان است، از مقامات محلی خواست به خدمت‌رسانی به مناطق خود ادامه دهند و تأکید کرد که تلاش‌ها برای تقویت نهادهای دولتی در تمامی عرصه‌ها همچنان با جدیت دنبال می‌شود.