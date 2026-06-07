به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن جونی» کارشناس نظامی و راهبردی، معتقد است ماهیت حمله اخیر ایران به رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد تهران بیش از آنکه در پی آغاز یک رویارویی گسترده یا بازگشت به جنگی فراگیر باشد، قصد داشته پیامی نظامی و سیاسی مشخص و محدود را منتقل کند.

براساس گزارش شبکه الجزیره به گفته جونی، انتخاب پایگاه هوایی «رامات دیوید» به عنوان هدف حمله، حامل پیامی مستقیم است. ایران اعلام کرده این پایگاه محل برخاستن جنگنده‌هایی بوده که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت مشارکت داشته‌اند. از این رو، هدف قرار دادن آن در چارچوب پاسخ به همان عملیات قابل ارزیابی است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار دادن پایگاه «رامات دیوید» با موشک‌های بالستیک خبر داده و مقام‌های ایرانی نیز تأکید کرده‌اند این حمله در واکنش به بمباران ضاحیه جنوبی بیروت انجام شده است.

جغرافیای حمله و نشانه‌های یک پاسخ محدود

جونی بر این باور است که محدوده جغرافیایی حمله نیز این ارزیابی را تقویت می‌کند. به گفته او، حملات تنها مناطق شمالی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده‌اند، مناطقی که به‌طور مستقیم با جبهه لبنان مرتبط هستند.

وی توضیح داد که برخلاف برخی مراحل پیشین تنش میان دو طرف، این بار حملات به عمق اراضی اشغالی یا اهداف راهبردی دوردست گسترش نیافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تهران قصد نداشته دامنه درگیری را به سطحی بالاتر ارتقا دهد.

او همچنین به ادبیات سیاسی و رسانه‌ای ایران پس از حمله اشاره کرد و گفت که مقام‌های ایرانی به‌طور آشکار میان حمله موشکی و هدف قرار گرفتن ضاحیه جنوبی بیروت ارتباط برقرار کرده‌اند. مسئله‌ای که از نگاه او نشان می‌دهد هدف اصلی، تثبیت یک معادله بازدارندگی مرتبط با لبنان و نه آغاز یک جنگ منطقه‌ای گسترده بوده است.

نوع موشک‌ها و پیام عملیات

این کارشناس نظامی معتقد است که نوع موشک‌های مورد استفاده نیز نشانه دیگری از محدود بودن عملیات است.

به گفته او، اطلاعات اولیه حاکی از آن است که موشک‌های به‌کاررفته از نوع پیشرفته یا خوشه‌ای با قدرت تخریب گسترده نبوده‌اند. موشک‌هایی که در برخی مراحل قبلی رویارویی میان ایران و رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گرفته بودند.

جونی تأکید کرد که استفاده از چنین تسلیحاتی بیانگر تلاش ایران برای ارسال پیامی سیاسی و نظامی حساب‌شده است. پیامی که بدون وارد کردن خسارت‌های گسترده، امکان کنترل سطح تنش و جلوگیری از حرکت سریع به سمت یک جنگ فراگیر را فراهم می‌کند.

ضاحیه جنوبی بیروت؛ خط قرمز تهران

به اعتقاد جونی، ایران از طریق این عملیات تلاش کرده است بر خط قرمز خود در قبال ضاحیه جنوبی بیروت، تأکید کند و نشان دهد در برابر هرگونه حمله به این منطقه، واکنش نشان خواهد داد.

او با این حال، معتقد است تهران همزمان کوشیده سطح رویارویی را در چارچوبی قابل مدیریت حفظ کند تا از گسترش غیرقابل کنترل بحران جلوگیری شود.

آینده تنش‌ها به واکنش رژیم صهیونیستی بستگی دارد

این کارشناس نظامی روند تحولات آینده را تا حد زیادی وابسته به نوع واکنش رژیم صهیونیستی و سطح عملیات نظامی این رژیم در لبنان می‌داند.

به گفته او، ادامه حملات به مناطق جنوبی لبنان یا گسترش دامنه عملیات رژیم صهیونیستی می‌تواند ایران را به بازنگری در سطح و سقف پاسخ‌های خود در مرحله آینده وادار کند.

همزمان با این حمله، آژیرهای هشدار در بخش‌های گسترده‌ای از شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که موشک‌های شلیک‌شده از ایران را رهگیری کرده است.

در پی این تحولات، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، نشست‌های امنیتی برگزار کرد و مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی نیز از بررسی گزینه‌های پاسخ به این حمله خبر دادند.

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