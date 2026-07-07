به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مارک روته، دبیرکل ناتو، در گفتوگو با پالتیکو در حاشیه نشست سران ناتو در پایتخت ترکیه، در سخنانی برخلاف اظهارات سابق سران اروپا در عدم همراهی با ترامپ در تجاوز غیرقانونی نظامی به ایران، مدعی نقش داشتن کشورهای اروپایی در تهاجم علیه ایران شد.
روته ادعا کرد که آمریکا احتمالاً بدون استفاده از اروپا بهعنوان یک سکوی بزرگ برای انتقال قدرت نظامی، نمیتوانست عملیات علیه ایران را انجام دهد. وی گفت که رومانی بزرگترین فرودگاه تجاری خود را برای نشست و برخاست هواپیماهای آمریکایی تعطیل کرد و طی زمستان گذشته نیز حدود ۵ هزار هواپیما از پایگاههای هوایی اروپا به پرواز درآمدند.
روته افزود: کشورهای اروپایی، بر پایه همه توافقهای دوجانبه، واقعاً کمک بسیار بزرگی کردهاند تا اجرای عملیات علیه ایران امکانپذیر شود.
چاپلوسی آشکار برای جلب رضایت ترامپ
او در یک چاپلوسی آشکار برای جلب رضایت رئیسجمهور آمریکا گفت: من واقعاً این مرد را دوست دارم. فکر میکنم کاری که او برای ناتو انجام میدهد، بسیار خوب است! ترامپ در فشار آوردن به متحدان ناتو برای افزایش هزینههای دفاعی، در وادار کردن آنها به نوسازی نیروهای مسلح خود حق داشت.
بسیاری از اعضای این ائتلاف، پس از تهدید ترامپ به الحاق گرینلند، زیر سوال بردن تعهد آمریکا به اصل پنجم پیمان ناتو، حملات لفظی او به دیگر رهبران، تصمیمش برای کاهش بخشی از نیروهای آمریکایی در آلمان و همچنین بازنگری گسترده پنتاگون درباره حضور نظامی آمریکا در اروپا، نسبت به پایبندی او به ناتو تردید کردهاند.
روته گفت: رئیسجمهور ترامپ اساساً در حال تحقق هدفی است که همه روسای جمهور آمریکا از زمان آیزنهاور به دنبال آن بودند؛ یعنی متوازن کردن هزینههای دفاعی میان آمریکا و اروپا. باید ناتویی بسازیم که پایدار باشد و بیش از حد به آمریکا متکی نباشد؛ ناتویی قویتر با اروپایی قویتر، که در آن کشورهای اروپایی و کانادا واقعاً مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند.
با این حال، دبیرکل ناتو تأکید کرد که تنها فشارهای ترامپ عامل افزایش هزینههای دفاعی ناتو نیست، بلکه «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، نیز عامل مهم دیگری در این زمینه است. وی مدعی شد که هدف، دفاع از یک میلیارد نفر جمعیت کشورهای عضو ناتو در برابر «تهدید روسیه، توسعه عظیم نظامی چین و همکاری روسیه، چین، کره شمالی و ایران» است.
روته تأکید کرد که با وجود اختلافنظرها، ناتو همچنان با آمریکا بهعنوان یک شریک کامل متحد باقی مانده است.
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