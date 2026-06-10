شورای علمای شیعه افغانستان: مأموران طالبان از برخوردهای افراطی خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به سرکوب معترضان شیعه و بازداشت زنان در هرات، از ماموران امر به معروف خواسته است که از برخوردهای افراطی و تحریک‌کننده احساسات مردم خودداری کنند.

این شورا روز چهارشنبه(۲۰ خرداد) با انتشار اعلامیه‌ای به رفتارهای خشونت‌بار اخیر نیروهای طالبان مبنی بر سرکوب معترضان و بازداشت زنان، واکنش تند نشان داد.

در اعلامیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده که افغانستان کشور اسلامی است که بیش از ۹۹ درصد جمعیت آن مسلمان پیرو مذاهب حنفی و جعفری هستند؛ خوشبختانه در تاریخ این کشور تقابل مذهبی وجود نداشته، چنان‌چه اختلافات مذهبی در برخی کشورها خسارات و ضایعاتی را به وجود آورده است.

به گفته این شورا، روز دوشنبه هفته جاری در هرات اتفاقاتی رخ داد که برای مردم افغانستان مطلوب نیست؛ محتسبین امر به معروف و نهی از منکر، خانم‌ها را به مراکز مورد نظرشان انتقال دادند که یک روز بعد از آن (۱۹ خرداد) مردم در یک تجمع مسالمت‌آمیز خواستار آزادی زنان محبوس از نزد اداره امر به معروف شدند. اما تجمع مردم به خشونت کشانیده شد که تعدادی شهید و مجروح شدند. در حالی‌که نیروهای امنیتی امارت اسلامی(طالبان) بدون توسل به زور می‌توانست تجمع را کنترل کنند که به خشونت کشیده نشود.

این شورا با ارایه نکاتی، ماموران حکومتی طالبان از جمله ماموران امر به معروف و همچنین بزرگان مردمی را خطاب قرار داده و افزوده است که محتسبین در اجرائات شریعت اسلامی و عنعنات/رسوم مردم و احکام فقهی مذاهب اسلامی برای پیروان هر مذهب را مدنظر قرار داده از برخوردهای افراطی و تحریک‌کننده احساسات مردم خودداری کنند.

در اعلامیه شورای علما آمده است: «از علما، محاسن‌سفیدان و متنذین می‌خواهد در این چنین شرایطی، مدیریت خردمندانه داشته موضوع را با امارت اسلامی از طریق گفت‌وگو و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند و جوانان نیز بدون مشورت با بزرگان دست به اقدامی نزنند که پیامد خطرناک برای مردم و کشور داشته باشد.

شورای علمای شیعه در پایان بیانیه خود نسبت به پیام‌هایی که از آدرس این شورا صادر می‌شود اینگونه واکنش نشان داده است: شنیده شد برخی افراد در پیوند به این حادثه به نام شورای علمای شیعه افغانستان سخن گفته است؛ در حالیکه شورای علما در هرات نمایندگی به نام «جبرئیل و حومه» نداشته لذا اظهارات وی ربطی به شورای علمای شیعه افغانستان ندارد.

شورای علمای شیعه افغانستان که بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی شیعی است که در سایه حکومت طالبان فعالیت دارد، در حالی به بازداشت بانوان در استان هرات تصریح می‌کند که وزارت امر به معروف طالبان برای چندمین‌بار، امروز هم اعلام کرد که هیچ خانمی به اتهام بدحجابی بازداشت نشده است.

پیشتر از این دفتر هیات معاونت سازمان ملل در کابل(یوناما) نیز بازداشت زنان در استان هرات را تایید کرده بود و نسبت به پیامدهای منفی آن به حکومت طالبان هشدار داد.

.............

پایان پیام/