بازداشت یک صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای ۲۰ دلار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسناد قضایی منتشرشده در رژیم صهیونیستی از یک پرونده جنجالی جاسوسی پرده برداشته است. پرونده‌ای که در آن یک شهروند صهیونیست به نام «نیسان آویو» متهم شده در ازای دریافت مبالغی اندک، اطلاعاتی را در اختیار افرادی مرتبط با ایران قرار داده است. بنا بر این اسناد، همکاری او با این شبکه از دریافت تنها ۲۰ دلار آغاز شده بود.

براساس گزارش شبکه «العربی»، آویو از طریق شبکه اجتماعی فیس‌بوک با حسابی به نام «الیزابت براون» در ارتباط بوده و در جریان این ارتباط، اطلاعاتی درباره زندگی شخصی خود با این حساب به اشتراک گذاشته است.

پس از مدتی، او به فرد دیگری معرفی شد که گفته می‌شد در یک مؤسسه ارائه‌دهنده خدمات حمایتی و کمک‌رسانی فعالیت می‌کند.

آغاز ماجرا با ۲۰ دلار

بر اساس کیفرخواست، این مؤسسه از آویو خواسته بود در ازای دریافت ۲۰ دلار آمریکا، ویدئوهایی برای معرفی خود ضبط کند و اطلاعاتی درباره وضعیت جسمانی و سلامتی‌اش ارائه دهد.

در مراحل بعدی، پیشنهاد دریافت مبالغ بیشتری در ازای ارائه اطلاعات دیگر به او داده شد. پس از موافقت، وی شروع به انتقال اطلاعاتی درباره محل اصابت موشک‌ها، وضعیت اضطراری در سرزمین‌های اشغالی، خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها و همچنین شرایط عمومی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ فوریه ۲۰۲۶ کرد.

دادستانی رژیم صهیونیستی تأکید کرده است که آویو آگاه بوده اطلاعات را در اختیار یک عامل خارجی قرار می‌دهد و در مقابل آن پاداش مالی دریافت می‌کند.

افزایش نگرانی‌ها از پرونده‌های جاسوسی

در آوریل گذشته نیز یک مقام رژیم صهیونیستی از بازداشت دو نظامی نیروی هوایی ارتش این رژیم خبر داد که مظنون به جاسوسی برای ایران در چارچوب یک پرونده امنیتی بسیار حساس بودند. موضوعی که رسانه‌های عبری‌زبان آن را بازتاب دادند.

این نخستین پرونده از این نوع از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه گذشته نیست. پلیس رژیم صهیونیستی در ۲۰ مارس نیز اعلام کرده بود یک نیروی ذخیره ارتش این رژیم که در سامانه پدافندی گنبد آهنین فعالیت می‌کرد به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران بازداشت شده است.

همچنین در چهارم آوریل، روزنامه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ارتش این رژیم پس از افزایش موارد جاسوسی در یگان‌های پدافند هوایی، تدابیر و مقررات جدیدی را برای تشدید نظارت‌های امنیتی به اجرا گذاشته است.

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