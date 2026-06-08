بازداشت یک اسرائیلی به اتهام ارتباط با ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) از بازداشت مردی در دهه سوم زندگی خود، ساکن شهر بات یام، به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد.

بر اساس تحقیقات، ادعا می‌شود که این متهم در اواخر سال ۲۰۲۵ میلادی از طریق شبکه‌های اجتماعی با یک شخصیت ایرانی ارتباط برقرار کرده و در ازای دریافت مبالغی پول که در آن دوره به او منتقل شده، با اجرای مأموریت‌های مختلف موافقت کرده است.

بازداشت این متهم در ماه مه ۲۰۲۶ و در چارچوب عملیات مشترک شاباک و پلیس انجام شد. مقامات گفتند در طول تحقیقات، شواهد علیه او تقویت شده و مشخص شد که در ماه‌های منتهی به بازداشتش با مقامات اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده و چندین مأموریت امنیتی را اجرا کرده است.

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