تا اشغال و تجاوز ادامه داشته باشد، مقاومت ادامه خواهد یافت/ ایران هرگز تحت تهدید و فشار مذاکره نکرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در شورای امنیت سازمان ملل، در سخنانی با موضوع خاورمیانه اظهار داشت: برای پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه، شورای امنیت باید به ریشههای اصلی این درگیری بپردازد؛ از جمله ادامه اشغال سرزمینهای فلسطینی، لبنانی و سوریهای و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در سراسر منطقه و حضور نظامی طولانی مدت آمریکا در منطقه همراه با سیاستهای مخرب هژمونیک آن که دههها به ناامنی دامن زده است.
وی تأکید کرد: تا وقتی اشغال و تجاوز ادامه داشته باشد، مقاومت در برابر آن ادامه خواهد یافت. هیچ روند سیاسی و دیپلماتیکی نمیتواند اشغالگری را مشروعیت ببخشد.
ایروانی خاطرنشان کرد: تحولات اخیر در منطقه، به ویژه جنگ اخیر که بیدلیل آمریکا علیه ایران آغاز کرده است، بار دیگر نشان داد حضور نظامی بیگانه در خلیج فارس نمیتواند امنیت پایدار در منطقه به وجود آورد و صلح و امنیت پایدار فقط از طریق گفتگو، همکاری و اعتمادسازی میان خود کشورهای منطقه ممکن است؛ همچنین بر پایه احترام متقابل و حسن همجواری بدون دخالت خارجی امکانپذیر است.
نماینده ایران در سازمان ملل تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز نمیتوانند از طریق تهدید، ارعاب یا استفاده از زور به توافقی پایدار با ایران دست یابند. ایران هرگز تحت تهدید و فشار مذاکره نکرده و تسلیم زور نخواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها آتشبس هشتم آوریل را نقض کردند و در مقابل، ایران حق ذاتی خود برای دفاع را اعمال کرده است.
ایروانی تأکید کرد: ایران مصمم است از امنیت ملی و مردم خود دفاع کند و آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان متجاوز، مسئول همه پیامدهای ناشی از این اقدامات غیرقانونی هستند.
نماینده ایران در شورای امنیت در پایان گفت: رئیسجمهور آمریکا باید از تهدیدهای تکراری خود دست بردارد. ایران هیچوقت زیر بار زور مذاکره نکرده و هرگز نخواهد کرد.
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