هیئت پارلمانی فرانسه از مراکز اسکان آوارگان در بیروت بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی از مرکز «عامل» فرانسه در عین‌الرمانه و همچنین مرکز اسکان در مدرسه متوسطه فرن الشباک در بیروت بازدید کرد و با شماری از خانواده‌های آواره، به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان، گفت‌وگو داشت. اعضای هیئت در این دیدارها روایت‌های مستقیم آوارگان از دشواری‌های ناشی از جابه‌جایی، کمبود امکانات و نگرانی‌های معیشتی و روانی را شنیدند.

کامل مهنا، رئیس مؤسسه «عامل»، در این دیدار با اشاره به اهمیت حضور میدانی هیئت فرانسوی، گفت که شنیدن مستقیم صدای آسیب‌دیدگان، تصویر واقعی‌تری از بحران ارائه می‌دهد. او با محکوم کردن هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها در جنوب لبنان، از جامعه جهانی خواست برای توقف نقض‌ها و تضمین بازگشت امن ساکنان به مناطقشان اقدام کند؛ مؤسسه «عامل» نیز اعلام کرد که به ارائه خدمات درمانی، روانی و اجتماعی در مراکز و درمانگاه‌های سیار خود ادامه می‌دهد.

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