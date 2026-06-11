رکوردشکنی تورم آمریکا در سایه جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش پولیتیکو نشان می‌دهد تداوم جنگ با ایران و افزایش بهای انرژی، دولت دونالد ترامپ را با یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و سیاسی خود یعنی افزایش نرخ تورم روبه‌رو کرده است.

مهم‌ترین محورهای این گزارش به شرح زیر است:

تورم آمریکا به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید

وزارت کار آمریکا اعلام کرده نرخ تورم سالانه در ماه مه به ۴.۲ درصد رسیده؛ نخستین بار در سه سال گذشته که تورم از مرز ۴ درصد عبور می‌کند. عامل اصلی این افزایش، جهش قیمت انرژی در پی جنگ با ایران عنوان شده است.

جهش شدید قیمت انرژی و سوخت

بر اساس آمار رسمی، قیمت انرژی نسبت به سال گذشته بیش از ۲۳.۵ درصد افزایش یافته و قیمت نفت کوره نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرده است. همزمان تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) نیز به ۲.۹ درصد رسیده که نشان می‌دهد فشارهای تورمی فراتر از بخش انرژی در حال گسترش است.

دموکرات‌ها جنگ‌افروزی را عامل بحران معرفی می‌کنند

منتقدان دولت ترامپ افزایش تورم را نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی و جنگ با ایران می‌دانند. الیزابت وارن، سناتور دموکرات، افزایش قیمت‌ها را محصول «دستورکار اقتصادی شکست‌خورده ترامپ، تعرفه‌های آشفته و جنگ غیرقانونی با ایران» توصیف کرده است.

تنگه هرمز در مرکز بحران قرار دارد

گزارش یادآوری می‌کند پیش از آغاز جنگ، نرخ تورم آمریکا حدود ۲.۴ درصد بود، اما محدود شدن جریان انرژی از تنگه هرمز ــ مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند ــ به افزایش قیمت‌ها و فشار بر بازارهای جهانی دامن زده است.

تشدید درگیری‌ها نگرانی‌ها را بیشتر کرده است

سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی توسط ایران و حملات متقابل واشنگتن، نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ را افزایش داده است. پیام‌های تهدیدآمیز ترامپ علیه ایران نیز باعث افزایش قیمت نفت و افت بازارهای مالی شده است.

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