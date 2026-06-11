به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت توسعه اجتماعی در غزه در بیانیه‌ای نسبت به وخامت بحران امنیت غذایی در کل این منطقه در سایه کاهش مستمر مقادیر آرد و مواد غذایی اساسی وارد شده به این منطقه و پیامدهای آن بر کاهش توانایی نانوایی‌ها و آشپزخانه‌های خیریه برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان هشدار داد.

این وزارتخانه افزود: مقادیر آرد موجود در حال حاضر حدود ۲۰۰ تن در روز برآورد می‌شود، در حالی که نیازهای روزانه کمتر از ۴۵۰ تن نیست. این موضوع منجر به گسترش شکاف نیازهای غذایی شده و توانایی بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مایحتاج اساسی خود را محدود می‌کند.

در این بیانیه آمده است: تعدادی از نانوایی‌ها و آشپزخانه‌های خیریه به دلیل کمبود بودجه، نایاب بودن منابع موجود، و همچنین کمبود سوخت و مواد عملیاتی لازم برای ادامه ارائه خدمات، با مشکلات فزاینده‌ای برای ادامه فعالیت خود مواجه هستند.

این وزارتخانه تأکید کرد تداوم این شرایط، کاهش مقادیر نان و وعده‌های غذایی ارائه شده به شهروندان را به دنبال خواهد داشت، به ویژه با توجه به اینکه تعداد زیادی از خانواده‌ها برای تأمین غذای خود به کمک‌های بشردوستانه به عنوان منبع اصلی تکیه دارند.

فراخوان برای اقدام فوری سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی

وزارت توسعه اجتماعی بار دیگر از سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و بشردوستانه و نهادهای کمک‌کننده خواست تا اقدامات بشردوستانه خود را تقویت کرده و جریان کافی و پایدار آرد، مواد غذایی و سوخت را تضمین کنند تا به تداوم فعالیت نانوایی‌ها و آشپزخانه‌های خیریه و برآورده شدن نیازهای اساسی ساکنان کمک کند.

این وزارتخانه تأکید کرد شرایط فعلی نیازمند اقدام فوری برای تأمین منابع لازم و حمایت از اقدامات بشردوستانه است تا از تشدید بحران غذایی جلوگیری شده و حداقل امنیت غذایی برای خانواده‌ها در نوار غزه حفظ شود.

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