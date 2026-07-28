به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری «مرآة البحرین» در گزارشی، تماس تلفنی «حمد بن عیسی آلخلیفه» پادشاه بحرین با «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی را نشانه ادامه سیاست گسترش روابط منامه با تلآویو ارزیابی کرد. بر اساس بیانیه رسمی منتشرشده، دو طرف در این تماس درباره تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین روابط دوجانبه در چارچوب «توافقهای ابراهیم» گفتوگو کردهاند.
این رسانه مدعی شد که در شرایطی که بحرین با چالشهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی روبهرو است، دولت این کشور به جای تمرکز بر کاهش نارضایتیهای داخلی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، توسعه مناسبات با رژیم صهیونیستی را در اولویت قرار داده است.
در ادامه این گزارش آمده است که همزمان با افزایش محدودیتها علیه فعالیتهای دینی، بازداشت و محاکمه شماری از علمای بحرین و انتقادها از وضعیت آزادیهای مدنی، نیاز به اصلاحات سیاسی بیش از گذشته احساس میشود، اما رویکرد حاکمیت همچنان بر تقویت روابط خارجی و همکاری با تلآویو متمرکز است.
بخش قابل توجهی از افکار عمومی بحرین با روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی موافق نیست و همچنان از آرمان فلسطین حمایت میکند. این رسانه در پایان نتیجه گرفت که ادامه توسعه روابط با تلآویو، به اعتقاد نویسنده، میتواند شکاف میان حاکمیت و بخشی از جامعه بحرین را عمیقتر کند.
............
پایان پیام
نظر شما