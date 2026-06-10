به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا نسبت به تشدید بحران غذایی در سوریه هشدار داد و اعلام کرد که تنها ۱۸ درصد از جمعیت این کشور از امنیت غذایی برخوردار هستند. این نهاد همچنین تأکید کرد که به دلیل کمبود منابع مالی، ناچار شده کمک‌های غذایی اضطراری خود را به نصف کاهش دهد.

بر اساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» و با توجه به داده‌های منتشرشده توسط برنامه جهانی غذا، با وجود بهبود تدریجی برخی شاخص‌های امنیت غذایی در سوریه بیش از ۸۰ درصد خانواده‌های سوری همچنان قادر نیستند نیازهای غذایی خود را به‌طور منظم تأمین کنند.

افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید

این گزارش می‌افزاید که افزایش هزینه‌های زندگی همچنان فشار سنگینی بر شهروندان سوری وارد می‌کند. حداقل هزینه سبد معیشتی ضروری به حدود ۲۴ هزار لیره سوری رسیده است. در حالی که درآمد خانوارها حتی پس از افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها، تنها حدود یک‌سوم نیازهای اساسی آنان را پوشش می‌دهد.

برنامه جهانی غذا همچنین اشاره کرده است که تورم و کاهش ارزش پول ملی سوریه در ماه‌های نخست سال جاری میلادی، قدرت خرید مردم را بیش از پیش تضعیف کرده و توانایی خانوارهای سوری برای تأمین مایحتاج روزانه را کاهش داده است.

بازگشت صدها هزار نفر از لبنان به سوریه

طبق این گزارش، تا ۱۹ مه گذشته بیش از ۴۴۸ هزار نفر از لبنان وارد سوریه شده‌اند. از این تعداد، بیش از ۳۷۱ هزار نفر شهروند سوری بوده‌اند که بیش از ۸۳ هزار نفر از آنان اعلام کرده‌اند قصد دارند به‌طور دائمی در کشور خود ساکن شوند.

علاوه بر این، بیش از ۸۲ هزار شهروند لبنانی نیز در همین بازه زمانی وارد سوریه شده‌اند.

سیلاب‌ها بر مشکلات معیشتی افزودند

در شرق سوریه نیز سیلاب‌هایی که از اواخر ماه مه مناطق مختلفی در امتداد رود فرات در استان‌های دیرالزور و رقه را دربر گرفته‌اند، فشارهای بیشتری بر ساکنان این مناطق وارد کرده‌اند.

این سیلاب‌ها موجب آوارگی شماری از خانواده‌ها، آسیب به زیرساخت‌ها و وارد آمدن خسارت به منابع درآمدی مردم در فصل برداشت محصولات کشاورزی شده‌اند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد هیأتی به ریاست مدیر کشوری این سازمان در پایان ماه مه به استان دیرالزور سفر کرده تا از نزدیک وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده را بررسی کند، روند توزیع کمک‌های بشردوستانه را زیر نظر بگیرد و میزان خسارت‌های ناشی از سیلاب‌ها را ارزیابی کند.

هشدار درباره پیامدهای کاهش کمک‌های انسانی

برنامه جهانی غذا در پایان گزارش خود بر ضرورت تداوم حمایت‌های بشردوستانه به سوریه همزمان با تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور تأکید کرد و هشدار داد که ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی مردم سوریه می‌تواند روند ثبات و بازسازی این کشور را با مانع جدی مواجه کند.

این نهاد از جامعه جهانی خواست منابع مالی فوری برای حمایت از معیشت مردم، بخش کشاورزی، بازارها و شبکه‌های حمایت اجتماعی فراهم کند.

همچنین برنامه جهانی غذا یادآور شد که در آوریل گذشته روند تدوین برنامه راهبردی جدید خود برای سوریه را آغاز کرده است. برنامه‌ای که قرار است در فوریه ۲۰۲۷ به شورای اجرایی این سازمان ارائه شود.

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