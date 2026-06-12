به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در رویدادی فرهنگی بیسابقه در سطح اقلیم کردستان عراق، شهر اربیل میزبان نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کردی است. نمایشگاهی که با حضور گسترده ناشران و مؤسسات فرهنگی از داخل عراق و خارج از آن برگزار شده و هدف آن تقویت جایگاه زبان کردی و غنیسازی کتابخانه کردی با آثار جدید و متنوع است.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، این نمایشگاه با شعار «نوشتار کردی؛ اندیشیدن به زبان کردی» و با سازماندهی دفتر وزارت فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کردستان عراق و با همکاری انتشارات «وفایی» برگزار شده است. این رویداد از زمان افتتاح در ۴ ژوئن جاری، دهها هزار بازدیدکننده را جذب کرده است.
رویدادی بیسابقه
در حالی که حدود ۵۰ هزار نفر در روزهای نخست از نمایشگاه بازدید کردهاند، «ریبین فتاح» مسئول برگزاری نمایشگاه، پیشبینی میکند که تعداد بازدیدکنندگان افزایش یابد.
فتاح در گفتوگو با الجزیره نت میگوید: در نخستین دوره این نمایشگاه، ۱۳۰ انتشارات و مؤسسه چاپ و نشر حضور دارند. رقمی که نشاندهنده میزان توجه به کتاب کردی و جنبش فرهنگی در اقلیم کردستان است.
او میافزاید: این نمایشگاه تنها محدود به ناشران فعال در اقلیم کردستان عراق نیست، بلکه مؤسسات فرهنگی و ناشرانی از مناطق کردنشین ترکیه، سوریه و ایران نیز در آن شرکت کردهاند. همچنین برخی مراکز نشر کردی فعال در کشورهای اروپایی نیز حضور دارند.
فتاح این رویداد را نخستین نمایشگاه ملی ویژه کتاب کردی در سطح اقلیم کردستان، توصیف میکند و توضیح میدهد که اربیل پیش از این میزبان نمایشگاههای بینالمللی کتاب بوده، اما این نخستین بار است که نمایشگاهی بهطور کامل به تولیدات فرهنگی و زبانی کردی اختصاص یافته است.
به گفته او، این نمایشگاه بازتابدهنده پیشرفت چاپخانهها و انتشارات کردی در سالهای اخیر چه از نظر تعداد آثار منتشرشده و چه از نظر کیفیت و تنوع کتابها است.
کتابهای نادر و آثار تازه
انتشارات شرکتکننده در نمایشگاه، صدها عنوان کتاب جدید را در کنار آثار کمیاب و کتابهایی که برای نخستین بار در معرض دید مخاطبان قرار گرفتهاند، عرضه میکنند.
این آثار حوزههای مختلفی از جمله ادبیات، تاریخ، فلسفه، علوم انسانی و علوم اجتماعی را پوشش میدهند.
«فرید شیووزوری» مدیرکل چاپخانه «روکسانا»، میگوید که ویژگی اصلی این نمایشگاه، تمرکز کامل آن بر کتاب کردی است؛ موضوعی که فرصتی برای معرفی تولیدات فرهنگی کردی و آشنایی خوانندگان با تازهترین آثار منتشرشده به زبان کردی فراهم میکند.
او در گفتوگو با پایگاه خبری الجزیره نت میگوید استقبال مردم نشان میدهد جامعهای گسترده از علاقهمندان به کتاب کردی وجود دارد و ناشران محلی اکنون آثاری متنوع در زمینههای مختلف علمی و فکری تولید میکنند.
شیووزوری معتقد است این نمایشگاه گامی مهم برای غنیسازی کتابخانه کردی به زبان مادری است و میتواند نویسندگان و ناشران را به تولید آثار ادبی و فکری بیشتر در سالهای آینده تشویق کند.
او همچنین تأکید میکند که برنامهای برای تبدیل این نمایشگاه به یک رویداد سالانه وجود دارد تا جایگاه آن بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای معرفی کتاب کردی در عراق و منطقه تثبیت شود.
تقویت هویت فرهنگی
در میان راهروهای مملو از کتاب، غرفههای ناشران و نشستهای فکری، نخستین نمایشگاه کتاب کردی در اربیل تنها یک رویداد فرهنگی ساده نیست، بلکه تلاشی برای برجسته کردن هویت زبانی و فرهنگی کردها و ایجاد فضایی برای گفتوگو درباره مسائل و چالشهای جامعه است.
برگزارکنندگان امیدوارند این نمایشگاه به سنتی سالانه تبدیل شود که جایگاه کتاب کردی را تقویت کرده و حضور آن را در داخل عراق و خارج از آن گسترش دهد.
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