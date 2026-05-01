به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بینالمللی نشر و کتاب رباط در سیویکمین دوره خود در پایتخت کشور مغرب، آغاز به کار کرد. این نمایشگاه از امروز جمعه، درهای خود را به روی عموم باز نمود و نمایشگاه تا روز یکشنبه دهم ماه مه مصادف با 20 اردیبهشت، ادامه خواهد داشت. برگزاری این رویداد توسط وزارت جوانان، فرهنگ و ارتباطات کشور مغرب در فضایی به مساحت حدود ۱۷ هزار متر مربع و در فضایی فرهنگی ویژه است و همزمان با انتخاب رباط بهعنوان «پایتخت جهانی کتاب ۲۰۲۶» از سوی سازمان یونسکو میباشد.
براساس گزارش روزنامه «العربیالجدید» در این دوره از نمایشگاه کتاب رباط، فرانسه بهعنوان مهمان ویژه حضور دارد و با برنامهای خاص که به تقاطعهای ادبی و فکری میان دو سوی مدیترانه میپردازد، شرکت کرده است. این برنامه تحت نظارت مؤسسه فرهنگی فرانسه در مراکش برگزار میشود و شامل بیش از ۱۲۰ فعالیت از جمله نشستها و همایشها با حضور نویسندگان و اندیشمندان، معرفی آثار و ترجمهها، و همچنین حضور نمادین آثار نویسندگانی از جمله آنتوان دو سنتاگزوپری و ژاک برک، است که تجربهای مرتبط با مراکش داشتهاند.
برنامه مهمان ویژه نمایشگاه کتاب رباط با حضور چهرههای برجسته ادبی از جمله نویسنده فرانسوی «آنی ارنو» برنده جایزه نوبل ادبیات بههمراه شماری از رماننویسان و نویسندگان ادبیات کودک و کتابهای مصور همراه است. پیشبینی میشود حدود ۱۵ نویسنده در دیدارهای مستقیم با مخاطبان شرکت کنند. این برنامه همچنین توجه ویژهای به صنعت نشر دارد و شامل نشستهای حرفهای میان ناشران و نهادهای فرهنگی فرانسوی از جمله مرکز ملی کتاب و France Livre است. همچنین برگزاری جوایز ادبی مانند «گنکور انتخاب مراکش»، مسابقات داستان مصور، دهها کارگاه دیجیتال و نشستهای فکری نیز در دستور کار قرار دارد.
ابن بطوطه، ترجمه و جهان معاصر
این دوره از نمایشگاه بر شخصیت ابن بطوطه متمرکز است؛ رویکردی که ادبیات سفر را بهعنوان مجالی برای اندیشیدن به رابطه با دیگری و بازنمایی جهان در متون مطرح میکند. در این چارچوب، برنامه فرهنگی شامل نشستها و گفتگوهایی درباره مفهوم سفر در میراث عربی و جهانی، بررسی تحولات آن در ادبیات معاصر، جلساتی درباره ترجمه بهعنوان امتداد سفر متن میان زبانها، خوانش آثار سفرنامهنویسان، و ارائههایی درباره بازنمایی جغرافیا و هویت در روایتها است.
همچنین گفتوگوهای آزاد درباره ادبیات سفر و مسئله تنوع فرهنگی برگزار میشود که میان تجربه ابن بطوطه و مسائل فرهنگی امروز پیوند برقرار میکند.
«رواق ابن بطوطه» نیز میزبان نسخههای خطی و اسناد نادر مرتبط با این جهانگرد است، بههمراه نقشههایی که روایتگر مسیر سفر او از مراکش تا چین و نیز نسخهها و جلدهای کمیاب، نمایشگاه عکس، نقاشیها و نگارهها است. علاوه بر این، یک پلتفرم تعاملی امکان دیدار مجازی با این جهانگرد مشهور مراکشی را برای بازدیدکنندگان فراهم میکند.
مشارکت گسترده و برنامههای متنوع
در این دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب رباط، ۸۹۱ ناشر از ۶۱ کشور حضور دارند که شامل ۳۲۱ مشارکتکننده مستقیم و ۵۷۰ مشارکت غیرمستقیم است. بیش از ۱۳۰ هزار عنوان کتاب در حوزههای مختلف دانش با مجموعی نزدیک به ۳ میلیون نسخه عرضه میشود.
برنامه فرهنگی نمایشگاه شامل حدود ۲۰۰ رویداد است که با نشستی درباره شخصیت سال با عنوان «ابن بطوطه در زبانهای جهان» آغاز میشود. این برنامه در محورهای متعددی از جمله «ادبیات بهعنوان فضای اندیشه»، «بازتاب آفریقا»، «پنجرههایی به ادبیات مراکش»، «مراکش چندگانه» (با تمرکز بر هویتهای گوناگون از جمله آمازیغی، حسّانی و اندلسی)، و «ترجمه جهان و نوشتن دیگری» برگزار میشود. همچنین در چارچوب برنامه «چگونه به جهان بیندیشیم»، نشستهایی از جمله «نوشتن و سرنوشتهای آن» برگزار خواهد شد.
برنامههای جانبی و ویژه
این رویداد همچنین شامل جلسات معرفی و امضای کتاب است که با معرفی و خوانش کتاب «سارقان زبان» نوشته «عبد الفتاح کیلیطو» آغاز میشود. علاوه بر آن، شبهای شعر و برنامههای هنری و مراسم تجلیل برگزار خواهد شد که نخستین آن به مناسبت روز جهانی کارگر (اول مه) به تجلیل از فعالان حوزه چاپ و نشر در مراکش اختصاص دارد.
همچنین بخش مسیرها به معرفی چهرههای برجسته مراکشی از جمله «نجاة المرینی» پژوهشگر ادبیات مراکش، میپردازد. در روز شنبه نیز مراسم «جایزه ابن بطوطه» برگزار خواهد شد.
در کنار این برنامهها، فضاهایی ویژه برای کودکان در نظر گرفته شده است؛ از جمله بخش «شازده کوچولو» که با الهام از این اثر، فعالیتهای آموزشی و تعاملی ارائه میدهد. همچنین برنامهای با عنوان «گفتوگوی ابن بطوطه و شازده کوچولو؛ سفری میان واقعیت و خیال» برگزار میشود که تلاش دارد میان میراث سنتی و تخیل ادبی پیوند برقرار کند.
