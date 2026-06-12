به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ در لبنان بدون توقف ادامه دارد. با وجود آتشبسی که آمریکا در آوریل گذشته اعلام کرد، رژیم صهیونیستی همچنان حملات هوایی خود را به مناطق جنوبی لبنان ادامه میدهد و همزمان نیروهای زمینی این رژیم در بخشهایی از جنوب لبنان پیشروی کردهاند. در مقابل، حزبالله نیز به هدف قرار دادن نیروهای رژیم صهیونیستی در حال پیشروی ادامه میدهد.
براساس گزارش شبکه الجزیره در صحنهای که عمق فاجعه انسانی را به تصویر میکشد، منطقهای بیابانی در بالای قبرستان اصلی شهرک «حاره صیدا» به یک گورستان اضطراری تبدیل شده است. جایی که دهها قبر موقت حفر شده، با قطعات سیمانی محصور شده و روی برخی از آنها پلاکهایی دستنویس با نام قربانیان و تاریخ دفن آنها قرار گرفته است.
برخی دیگر از این قبرها با گل و تصاویر شهدایی که در جریان جنگ رژیم صهیونیستی به لبنان به شهادت رسیدهاند، تزئین شدهاند. افرادی که به دلیل شرایط امنیتی امکان انتقال پیکرشان به روستاهایشان در جنوب لبنان، وجود نداشته است.
«صحنههایی هولناک»
«حسن صالح» رئیس کمیته اوقاف شهرک حاره صیدا، میگوید این بخش از قبرستان در جریان دورهای پیشین درگیری که از سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد و در سال ۲۰۲۴ میلادی به جنگی گسترده تبدیل شد، با نظارت شورای عالی اسلامی شیعی ایجاد شده است.
او تأکید میکند که پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان همچنان مانع از آن شده که بسیاری از خانوادهها بتوانند عزیزان خود را در مناطق مرزی خودشان دفن کنند. مناطقی که از زمان اعلام آتشبس در نوامبر ۲۰۲۴ همچنان ویران و خالی از سکنه باقی ماندهاند.
صالح میگوید که از ماه مارس گذشته، روند دفنها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. ما ابتدا ۱۲۰ نفر را به صورت موقت دفن کردیم، اما این تعداد به حدود ۱۸۵ نفر رسیده و همچنان به صورت شبانهروزی قبرهای جدیدی برای پذیرش پیکر شهدا شامل غیرنظامیان، نیروهای دفاع مدنی و رزمندگان، آماده میکنیم.
او اضافه میکند که دفنها بر اساس تقسیمبندی خانوادگی انجام میشود و اعضای هر خانواده در محدودهای مشخص دفن میشوند. صحنهای که تصویری هولناک از حجم فاجعه انسانی ارائه میدهد.
این پدیده تنها به شهرک حاره صیدا محدود نیست و مکانهای مشابه دفن موقت در شهرها و مناطق مختلفی از جمله شهر صور و بخشهایی از ضاحیه جنوبی بیروت نیز ایجاد شده است.
هزاران قربانی جنگ
بر اساس آخرین دادههای وزارت بهداشت لبنان، شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان به ۳۷۱۱ نفر رسیده و ۱۱ هزار و ۴۸۳ نفر نیز از ماه مارس تاکنون زخمی شدهاند. بیشترین شمار شهدا در استان نبطیه ثبت شده و پس از آن جنوب لبنان و بقاع قرار دارند.
این وزارتخانه همچنین ۱۶۹ مورد حمله توسط رژیم صهیونیستی علیه تیمهای امدادی لبنان را ثبت کرده که در نتیجه آن ۱۳۲ نفر از جمله ۱۲۷ امدادگر شهید شدهاند. همچنین ۳۹۳ نفر زخمی شده و ۱۷۰ دستگاه آمبولانس و ۳۷ مرکز درمانی آسیب دیدهاند.
حملات رژیم صهیونیستی همچنین به ۱۷ بیمارستان در لبنان خسارت مستقیم وارد کرده که سه بیمارستان به طور کامل از خدمت خارج شدهاند.
حتی بعد از ۱۰ سال هم بازخواهد گشت
در گوشهای از این قبرستان، داستان «غاده حسین» بخشی از رنج خانوادههای لبنانی را روایت میکند. او تصویر پسرش «محمد الطفیلی» را در آغوش گرفته است. جوانی که در جریان جنگ به شهادت رسید و در یکی از همین قبرهای موقت دفن شده است.
مادرش میگوید: عمرم رفت... او دوست من بود.
او از زندگی پسرش میگوید که در اوایل دهه سوم زندگیاش تنها چند روز پس از ازدواجش، متوقف شد.
او با وجود اصرار خانواده نتوانست روستای خود «کفرتبنیت» در نزدیکی مرز لبنان با سرزمینهای اشغالی را ترک کند و سرانجام در درگیریها، شهید شد.
مادرش میگوید که مانند حدود یک میلیون نفر دیگر که جنگ آنها را مجبور به ترک خانههایشان کرده، بارها در ماههای گذشته آواره شده است و روستایش کاملاً ویران شده و چیزی از آن باقی نمانده است.
با این حال، او همچنان امیدوار است روزی پیکر پسرش دوباره به روستا بازگردانده شود و تاکید میکند که به روستا بازخواهد گشت، حتی اگر ۱۰ سال طول بکشد.
تحولات میدانی
در سطح میدانی، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که طی یک هفته ۳۱۰ هدف را در جنوب لبنان هدف قرار داده و مدعی شده است که ۸۰ عضو حزبالله شهید شدهاند.
همچنین گزارشهای میدانی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرکهای فرون، تولین و جبشیت و نیز رهگیری یک پهپاد در مناطق استقرار نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان خبر دادهاند.
این عملیاتها با وجود اعلامهای مکرر آتشبس از ماه آوریل و تمدید آن ادامه یافته است. آتشبسی که تاکنون نتوانسته از تشدید درگیریها یا کاهش پیامدهای انسانی آن جلوگیری کند.
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