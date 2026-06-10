شهادت ۶ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/ هشدارهای تازه برای تخلیه روستاها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان در روز چهارشنبه، ۶ شهروند لبنانی شهید و شماری دیگر زخمی شدند. همزمان ارتش رژیم صهیونیستی، هشدارهای جدیدی برای تخلیه چندین روستای جنوبی لبنان صادر کرد.

دفاع مدنی جنوب لبنان در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که در آمار اولیه، ۶ نفر بر اثر حملات هوایی اسرائیل به شهرک «طیردبا» در شهرستان صور به شهادت رسیده‌اند.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد که حمله‌ای هوایی به شهرک «صدیقین» در شهرستان صور، دو شهید و چند زخمی بر جای گذاشته است.

در ادامه این تشدید تنش‌ها، یک پهپاد رژیم صهیونیستی صبح امروز خودرویی را در ورودی غربی شهرک «الدویر» در جنوب لبنان هدف قرار داد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین شهرک‌های «انصاریه» و «بنعفول» در شهرستان زهرانی، «دیر قانون النهر»، «طیردبا» و «کفردونین» در شهرستان صور و همچنین منطقه «النبطیه الفوقا» را بمباران کردند.

خبرگزاری لبنان اعلام کرد که شهرک «کفررمان» بامداد امروز هدف حملات هوایی گسترده قرار گرفت که با گلوله‌باران پراکنده توپخانه‌ای همراه بود. همچنین شهر نبطیه در طول شب شاهد حملاتی به اطراف ساختمان شعبه بانک مرکزی لبنان و محله «المیدان» بود. شهرک‌های «عدشیت» و «کفررمان» نیز هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که حملات رژیم صهیونیستی، شهرک‌های «الغسانیه» و «انصاریه» در شهرستان صیدا را هدف قرار داده است. همچنین یک پهپاد رژیم صهیونیستی، شهرک «الریحان» در شهرستان جزین را بمباران کرد.

شهرک‌های «سجد» و «المحمودیه» در شهرستان جزین در استان جنوب و همچنین «القصیبه» در استان نبطیه هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفتند. از سوی دیگر، شب گذشته شهرک‌های «سحمر» و «یحمر» در منطقه بقاع غربی نیز زیر آتش قرار داشتند.

در شهرک «القلیعه» نیز سقوط دو موشک موجب آتش‌سوزی شد. همزمان جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز شهر صور و مناطق اطراف آن به پرواز ادامه دادند و پهپادهایی نیز بر فراز بیروت و حومه جنوبی این شهر مشاهده شدند.

هشدارهای تخلیه

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی هشدارهای فوری برای ساکنان چندین روستای جنوبی لبنان صادر کرد و از آنان خواست فوراً مناطق خود را ترک کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان شهرک «انصاریه» خواست خانه‌های خود را تخلیه کرده و به شمال رودخانه زهرانی بروند.

همچنین هشدار مشابهی برای ساکنان شهرک «الغسانیه» در شهرستان صیدا و «حومین الفوقا» در شهرستان نبطیه صادر شد. در این هشدارها از مردم خواسته شده است فوراً خانه‌های خود را ترک کرده و دست‌کم هزار متر از مناطق مورد نظر فاصله بگیرند.

«آویخای ادرعی»، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این هشدارها در آستانه حمله به آنچه اهداف وابسته به حزب‌الله خواند، صادر شده است.

وی افزود که ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته سکوی‌های پرتاب موشک و نیروهای مسلح را در جنوب لبنان هدف قرار داده و همچنین زیرساخت‌های حزب‌الله را در شهر صور و مناطق دیگر بمباران کرده است.

واکنش حزب‌الله

در مقابل، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که با استفاده از موشک‌های پیشرفته، تجمع خودروهای نظامی و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف شهرک «یحمر الشقیف» در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

آمار شهدا و آوارگان

رژیم صهیونیستی از دوم مارس سال جاری حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که طبق آمار رسمی تا روز سه‌شنبه، ۳ هزار و ۶۶۶ شهید و ۱۱ هزار و ۳۲۱ زخمی بر جای گذاشته است. همچنین بیش از یک میلیون نفر در نتیجه این حملات آواره شده‌اند.

با وجود آتش‌بسی که از ۱۷ آوریل آغاز شد و تا اوایل ماه ژوئیه تمدید شده است، حملات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و شامل بمباران‌های روزانه و تخریب گسترده خانه‌ها در ده‌ها روستای جنوب لبنان می‌شود.

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