به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنان امروز ـ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ـ با تأکید بر اینکه مقاومت دفاع مشروع از حق حیات و استقلال در برابر اشغالگری و قیمومیت بیگانگان است، اعلام کرد ایران با وجود ده‌ها هزار حمله هوایی، با اتکا به رهبری و پایداری ملت خود قدرتمندتر از گذشته از میدان نبرد خارج شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، با اشاره به مبانی فکری و اعتقادی مقاومت اظهار داشت: پایداری و مقاومت، دفاع مشروع از حق حیات و استقلال در برابر اشغالگری، تحمیل شروط و قیمومیت بیگانگان است.

وی افزود: این حرکت اصیل بر اساس آموزه‌های امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) و روش تربیتی اسلام استوار است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: تربیتی که مبنای آن عشق و معرفت قلبی است، نه اطاعت محض. این پیوند قلبی با اهل‌بیت (ع)، مسیر حرکت جامعه را تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) و انتظار فرج ایشان روشن می‌سازد.

ایران با اقتدار از حقوق خود دفاع کرد

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه رژیم صهیونیستی برای تضعیف جبهه مقاومت، با حمایت دونالد ترامپ جنگی علیه ایران به راه انداخت، گفت: نتانیاهو با این تصور که ضربه به ایران به عنوان مرکز ثقل مقاومت، موجب فروپاشی سایر بخش‌ها خواهد شد، به دنبال نابودی کامل جریان مقاومت در جهان اسلام بود.

وی ادامه داد: با وجود اجرای ۲۵ هزار حمله هوایی، ایران با اتکا به رهبری استثنایی و پایداری ملت خود، قدرتمندتر از گذشته از این معرکه خارج شد و زمام امور را در دست گرفت.

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین اظهار داشت: هم‌زمان، مقاومت در لبنان نیز با تقدیم شهدای والامقامی چون سید حسن نصرالله و فداکاری مجاهدان، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد و در نهایت، این طرح بزرگ آمریکا و اسرائیل با شکست مواجه شد.

مقاومت تعریف صهیونیستی از آتش‌بس را نمی‌پذیرد

وی با اشاره به تحولات لبنان و منطقه تأکید کرد: طرح مشترک آمریکا و اسرائیل برای نابودی ایران، حزب‌الله و جبهه مقاومت در منطقه با شکست مواجه شد و مرحله جدیدی رقم خورد.

شیخ نعیم قاسم افزود: دشمنان تلاش کردند با ارائه تعریفی یک‌جانبه از آتش‌بس در لبنان، مانع شلیک حزب‌الله شوند و در عین حال، آزادی عمل اسرائیل را برای حمله و پیشروی به هر نقطه‌ای حفظ کنند. مقاومت این رویکرد را ادامه تجاوزگری دانسته و هرگز آن را نمی‌پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت در طول ۱۵ ماه صبوری، موضع خود را در قبال راه‌حل‌های پیشنهادی شفاف کرده است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: آتش‌بس باید از سوی اسرائیل آغاز شود و در صورت پذیرش و پایبندی واقعی رژیم صهیونیستی به آن، مقاومت نیز مسیر صلح را دنبال خواهد کرد.

تأکید بر آتش‌بس واقعی و خروج کامل اشغالگران

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه مقاومت زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی را رد می‌کند، اظهار داشت: در ۱۰ ماه گذشته، مقاومت در برابر رژیم متجاوز و توسعه‌طلب صهیونیستی که به دنبال طرح «اسرائیل بزرگ» و تسلط بر منطقه است، ایستادگی کرد و هیچ‌گونه باج‌خواهی را نپذیرفت.

وی افزود: ما هرگز به شرایط پیش از دوم مارس بازنمی‌گردیم؛ شرایطی که در آن اسرائیل با ادعای آتش‌بس، آزادی عمل خود را حفظ کند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان ادامه داد: از نظر ما، آتش‌بس واقعی به معنای توقف کامل حملات زمینی، هوایی و دریایی، پایان اشغالگری، عدم پیشروی دشمن و خروج سریع و زمان‌بندی‌شده نظامیان صهیونیست از لبنان بدون داشتن حتی یک پایگاه است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، ارتش لبنان در جنوب رود لیتانی مستقر شد؛ اما درباره مسائلی چون خلع سلاح مقاومت، موضع ما کماکان تمرکز بر شکست دادن طرح‌های تجاوزکارانه اسرائیل است.

حمایت ایران از جبهه مقاومت

شیخ نعیم قاسم با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت گفت: امروز جبهه مقاومت از پشتیبانی عظیم رهبری، ملت و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در ماه‌های گذشته چیزی جز فریبکاری و حمله دیپلماتیک ارائه نکرده و به دنبال دخالت در امور داخلی و اداره کشور لبنان است؛ در حالی که اسرائیل دستاوردی نداشته و نباید اجازه چنین دخالتی به آن داده شود.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: دولت لبنان باید به جای التماس به دشمن، با اتکا به ظرفیت‌های خود و حمایت‌های ایران که حتی اقدام به بستن تنگه هرمز به خاطر لبنان کرد، به صورت مستقل عمل کند.

وی همچنین اظهار داشت: حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی تنها به پشتوانه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا ادامه دارد.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: واشنگتن تحت لوای مذاکره، صرفاً به دنبال تحقق منافع استعماری خود در لبنان و کل منطقه است و اگر ترامپ نتانیاهو را ملزم به توقف جنگ کند، رژیم صهیونیستی توان ادامه این تجاوزات را نخواهد داشت.

اقتدار ایران، آمریکا را به میز مذاکره کشاند

دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به تحولات سیاسی منطقه گفت: ایالات متحده آمریکا با ایران وارد گفت‌وگو شده و در روابط ۴۷ ساله خود تجدیدنظر کرده است. واقعیت سیاسی لبنان نشان می‌دهد که هیچ جریان داخلی نمی‌تواند بر دیگری غلبه کند.

وی افزود: سعادت و بهبود وضعیت لبنان تنها در سایه زندگی مسالمت‌آمیز، همبستگی ملی و عدم وابستگی به بیگانگان محقق می‌شود تا بتوان با تکیه بر این اتحاد، در برابر دشمن صهیونیستی ایستادگی کرد و حاکمیت ملی را بازپس گرفت.

شیخ نعیم قاسم در ادامه از مواضع برخی شخصیت‌های سیاسی لبنان تقدیر کرد و گفت: در این مسیر، مواضع اصولی شخصیت‌های شریفی چون آقای فرنجیه در مواجهه با تحریم‌ها و پایداری بر اصول ملی شایسته تقدیر است.

وی در پایان تأکید کرد: اتحاد میان جوانان لبنان، حزب‌الله، جنبش امل و نیروهای امنیتی، جبهه مقاومت را شکست‌ناپذیر ساخته است. با اتکا به موضع‌گیری‌های صحیح و تمسک به مکتب عاشورا و سیره امام حسین (ع)، این اقتدار پایدار خواهد ماند.

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