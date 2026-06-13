به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام که به عراق سفر کرده است در بغداد با شیخ «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای عراق، دیدار و گفتوگو کرد. این دیدار با حضور حجتالاسلام و المسلمین «غلامرضا اباذری» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و در محل مجلس اعلای اسلامی عراق، برگزار شد.
شیخ همام حمودی ضمن خیر مقدم، شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره) را تسلیت گفت و فقدان ایشان را ضایعهای سخت و اندوهبار برای دوستداران و محبان ایشان و پیروان ولایت عنوان کرد.
در ادامه، آیتالله رمضانی ضمن تشکر از دعوت رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق، این دیدار را فرصت مغتنمی برای گسترش و توسعه مکتب اهل بیت(ع) بین دو کشور دانست.
آیتالله رمضانی ضمن اشاره به شهادت رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب، گفت: ایشان قبل از شهادت پیشبینی کردند که مردم مبعوث شده و کار را انجام خواهند داد و آن را تمام خواهند کرد.
وی افزود: در این ایام کشورمان شهدای بسیاری را تقدیم حریم اسلام و انقلاب کرده است، همچون شهدای ناو دنا و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که نباید آن را از نظر دور داشت و باید یاد و خاطره این عزیزان را زنده و جاوید نگه داشت.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تأکید کرد: حضور مردم ایران در بیش از صد روز گذشته در میدان، بعثتی است که انقلاب تاکنون به خودش ندیده است و این بزرگترین حمایت برای مجاهدان در میدان و مدافعان در عرصه دیپلماسی و سایر عرصههاست. این یک معجزه بزرگ است.
وی ادامه داد: این معجزه را نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در عراق هم شاهد بودیم و هستیم. راهپیماییهای گسترده از اروپا و آمریکا تا غرب آسیا، پاکستان، هندوستان و سایر کشورها مؤید این نظر هستند. در دهلی نو، بمبئی و ... مراسمات و تجمعات نزدیک ۱۰۰ هزار نفری را شاهد بودیم.
خون رهبر شهید به جمهوریت و اسلامیت نظام قوت بخشید
آیتالله رمضانی گفت: خون امام شهیدمان هم جمهوریت نظام که قدری آسیب دیده بود و هم اسلامیت نظام را قوت بخشید و شعار «هیهات منا الذله» را محور خواست عمومی ملت قرار داد.
وی با اشاره به جنگ با بنی قریظه که تعداد مسلمانان ۳ هزار نفر و جبهه کفار ۱۰ هزار نفر بودند، افزود: پیامبر (ص) فرمودند مردم بیایند در مناطق مسکونی و فریاد «الله اکبر» سردهند. این امر باعث رعب کفار و کمک و امداد خداوند شد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تصریح کرد: شما ملاحظه میکنید که در بیانیه حج، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، چقدر زیبا «لبیک» را معنا میکنند. امام شهید نگاه جدید به نسل بشر دادند. هر چند هزینه سنگین و غمناکی متحمل شدیم.
آیتالله رمضانی بیان کرد: این نشان میدهد که با شرایط جدیدی در جهان مواجه هستیم. برخی صاحبنظران گفتهاند که انقلاب اسلامی بعد از شهادت رهبری به دو قسمت تبدیل شده است، یک بخش قبل از شهادت حضرت امام خامنهای (قدس سره) و یک بخش بعد از شهادت ایشان.
وی با تأکید بر جایگاه بینظیر رهبر شهید افزود: به جرات میتوان گفت که در تاریخ جهان اسلام شخصیتی مانند آن بزرگوار که مرجع، رهبر و ولی فقیه و حاکم و جامعالاطراف باشد، نداشتیم. در واقع باید گفت که پدر جهان اسلام به شهادت رسید. حضرت آیتالله سید محمدرضا سیستانی در مراسم بعد از شهادت ایشان بیش از ۲ ساعت سرپا ایستادند و پذیرای مردم عزادار امام شهید امت شدند.
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به ویژگیهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای گفت: شرایط برای داشتن زندگی آسوده برای ایشان فراهم بود ولی ایشان زهد را انتخاب کردند. شرایط رهبری، فقاهت، عدالت و اشراف به مسائل سیاسی است که رهبر کنونی انقلاب تمام این ویژگیها را در خود جمع دارند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها نظام سیاسی مقتدر و مستقل دینی در جهان است و چهارمین کشور قدرتمند دنیا است و بر مبنای حکومت دینی اداره میشود.
آیتالله رمضانی در پایان با اشاره به عید سعید غدیر که به تازگی پشت سر گذاشتهایم، گفت: این یک رویداد عظیم و روزی مهم برای مسلمانان عالم است. دو درس دارد؛ اول آنکه بهترینها باید حاکم باشند و دوم اینکه مردم برای بیعت در صحنه باشند.
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