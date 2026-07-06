به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای حرکت اسلامی نیجریه به رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظه الله) در شهر کانو، آیین نمادین بدرقه حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سید علی خامنه‌ای را برگزار کردند. در این مراسم که در حاشیه مجالس عزاداری عاشورای حسینی ترتیب یافت، شرکت‌کنندگان ضمن ابراز حزن و اندوه عمیق، یاد و خاطره این عالم برجسته و مرجع عالی‌قدر را گرامی داشتند.

شخصیت‌های دینی حاضر در این گردهمایی، با برشمردن ابعاد مختلف شخصیتی و سیره سیاسی و علمی آیت‌الله خامنه‌ای، بر تأثیرگذاری ایشان بر جریانات فکری جهان اسلام تأکید کردند. سخنرانان این آیین، با اشاره به جایگاه رفیع ایشان در تقویت وحدت میان امت اسلامی، فقدان این رهبر دینی را ثلمه‌ای برای جهان اسلام برشمردند و خواستار تداوم خط‌مشی ایشان در مبارزه با ظلم و استکبار شدند.

این مراسم با برگزاری آیین‌های مذهبی، تلاوت قرآن کریم و قرائت دعای توسل توسط سوگواران همراه بود. شرکت‌کنندگان با تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقاومت، بر ایستادگی بر اصول اعتقادی که مورد تأکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود، تأکید ورزیدند.

در پایان این مراسم رسمی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن مرحوم، برای علو درجات ایشان و نصرت و سربلندی جهان اسلام دعا شد.

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