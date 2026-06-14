به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ابتدای این دیدار، آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ارتحال عالم جلیل‌القدر و مرجع دینی حضرت آیت‌الله فیاض را تسلیت گفت و برای ایشان رحمت و مغفرت الهی مسئلت نمود.



دبیرکل مجمع به نقش و حضور پراثر ملت ولایتمدار ایران در بیش از یکصد روز در خونخواهی از امام شهید و دفاع از نظام اسلامی در میادین و خیابان‌های کشور اشاره کرد و آن را حقیقتاً «بعثت مردم» دانست که امام شهید قبل از شهادت خود به آن اشاره فرمودند.



آیت‌الله رمضانی سپس به موضوع انتخاب رهبری جدید توسط مجلس خبرگان اشاره داشت و آن را از مهم‌ترین اقدامات نظام برشمرد که در سخت‌ترین شرایط جنگی و اوج تهدیدات و ترورهای دشمنان، طی شدیدترین تدابیر امنیتی و در یک جلسه حضوری انجام شد و به گفته وی، بدون شک این انتخاب مورد عنایت و نظر حضرت حجت(عج) بوده است.



عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص ویژگی‌های رهبری منتخب افزود: حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، انسانی فاضل و وارسته، فقیهی ژرف‌نگر و عالم به زمانه هستند که در طول رهبری امام شهید در کنار پدر از محضر او درس‌ها آموخته اند و بدون تردید با همان صلابت و اقتدار رهبری نظام اسلامی را ادامه خواهند داد و عزت و سربلندی شیعه را در جهان به ارمغان خواهند آورد.



دبیرکل مجمع در ادامه ابراز آمادگی کرد که بخش‌های مختلف مجمع از جمله ویکی‌شیعه، شبکه الثقلین و خبرگزاری ابنا با عتبه عباسیه همکاری کنند و نیز امکان بارگذاری و نشر تولیدات عتبه در ویکی‌شیعه فراهم شود.



وی افزود: ویکی‌شیعه در حال حاضر با ۴۵ هزار مدخل در حال خدمت است و در نظر داریم با به‌کارگیری هوش مصنوعی این ظرفیت را به ۱۰۰ هزار مدخل برسانیم.



آیت‌الله رمضانی درباره برنامه‌های اربعینی نیز گفت: طی دو سه سال اخیر، مجمع در ایام اربعین در کربلا با برگزاری ۱۴ نشست علمی و تخصصی با حضور شخصیت‌ها و علما از اقصی نقاط جهان حضور فعال داشته است که گزارشی از اقدامات سال قبل به صورت مکتوب تقدیم می‌شود.



دبیرکل مجمع در پایان خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که یکی از ارکان فعالیت های مجمع همکاری با عتبات است و لذا ما وظیفه و تکلیف داریم که همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را در اختیار عتبات بگذاریم.



در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد صافی، تولیت محترم آستان مقدس عتبه عباسی، ضمن خوشامدگویی، شهادت رهبر و قائد جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفته و این ضایعه را برای همه امت اسلامی بزرگ برشمرد.



وی خاطرنشان کرد: ما این حوادث ناگوار را با بینش دیگر و برخلاف برداشت دشمنان می‌نگریم. دشمنان تصور می‌کردند با این جنایات بر ایران غلبه می‌کنند ولی ما چنین نظری نداریم، زیرا صلابت و استواری ایمان و شهادت‌خواهی شیعیان تمامی این توطئه ها را نقش بر آب می‌کند و در طول تاریخ تشیع و از ابتدای شهادت امام امیر المومنین علیه السلام و دیگر شهدای صدر اسلام، تاکنون نتوانستند شوکت و عظمت اسلام و تشیع را بشکنند .



تولیت عتبه عباسی افزود: بعد از شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، برخی با حسرت اظهار داشتند که چرا ایشان در جای امن که برایشان تدارک دیده بودند نرفتند، ولی من به آنان گفتم آنچه که آقا انجام دادند با حکمت بوده است. آیا ایشان باید از تهدیدات یک جنایتکار مانند نتانیاهو بترسد، مرگ حق است و برخی راه شهادت را انتخاب می‌کنند و این انتخاب و شهادت بسیار با برکت است و آینده درخشان تشیع را تضمین می‌کند.

سیداحمد صافی در ادامه با اشاره به انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، گفت: این انتخاب که در شرایط جنگی و خطرات ترور رهبران ایران صورت گرفت، یک پیروزی بزرگ بود که توانست بسیاری از تهدیدات و توطئه‌های دشمنان را خنثی نماید. این انتخاب سریع با موازین حکمت سازگاری داشت و ایران از بحران جانشینی رهبری سربلند بیرون آمد.



وی تأکید کرد: پشتیبانی مردم ایران از نظام اسلامی و حضور آنها در خیابان‌ها فرصت را برای بدخواهان در اجرای اهداف منحوس خود گرفت.



تولیت عتبه عباسی با اشاره به درخواست آیت‌الله مروارید، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران، از مردم برای حضور در میدان، خاطرنشان کرد: برادران ایرانی در پساجنگ باید هوشیار باشند و به وعده‌های دشمن حسن ظن پیدا نکنند، زیرا آنان هنوز دشمن اسلام و تشیع و ایران هستند.

اگر چه تعداد زیادی از فرماندهان و رهبران سیاسی و نظامی ایران به شهادت رسیدند، ولی ایران با انبوهی از توانایی‌های اعتقادی و نظامی و به ویژه موشک‌های راهبردی خود توانست معادله‌های سیاسی و نظامی را به نفع خود در منطقه و جهان تغییر دهد.



ایشان افزود: اکنون همه ملت‌ها با مردم ایران ابراز حمایت و همبستگی می‌کنند. اگر جنگ به پایان برسد مشکلات بروز خواهد شد و مسئولان از هم‌اکنون باید به فکر سازماندهی، مدیریت و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات اقتصادی و بازسازی باشند و خواسته‌های مردم را برآورده کنند.



تولیت عتبه عباسی با اشاره به تلاش برخی سودجویان برای تداوم محاصره ایران، گفت: جهان امروز شاهد است که ایران پیروز جنگ است و دشمنان به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند، با این حال نباید مغرور شویم.



وی در ادامه با تجلیل از شخصیت امام خامنه‌ای، ایشان را انسانی زاهد و مایه برکت برای ایران و جهان اسلام دانست که بسیاری از این برکات را از امام خمینی(ره) داشت.



سیداحمد صافی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمنان برای مخدوش کردن هویت دینی و فرهنگ اسلامی مردم به ویژه بانوان اشاره کرد و گفت: من در دیدارها با مسئولان و متولیان فرهنگی گفته ام که بر موضوع فرهنگ‌سازی بانوان اهتمام بیشتری مبذول دارند؛ از جمله شایسته است که جشن‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان در صحن رضوی در مشهد برگزار شود و آنان در این مراسم با امام خود عهد و پیمان ببندند تا به اسلام و مردم خدمت کنند و حتی دختران بد حجاب با آمدن به حرم مطهر تلاش خواهند کرد تا با حجاب بیایند .این اقدام تأثیرگذاری فرهنگی غیر مستقیم می باشد.

تولیت عتبه عباسی درباره پیشنهاد تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی یا نهادهای مشابه، گفت: این پیشنهاد قابل تأمل و مطالعه است و دیدگاه‌های ما یکی است، ولی شیوه تبلیغی عتبات بیشتر در ماه رمضان، محرم و صفر متمرکز است و بسیاری از جوانان در مراسم عزاداری شرکت می کنند ،گرچه برخی از جوانان از مسایل دینی رویگردان شده اند ولی ملحد نیستند و علقه های دینی در آنها وجود دارد!!

وی در خصوص تفاهم‌نامه عتبه عباسی با مجمع جهانی اهل بیت(ع) اعلام آمادگی و همکاری کرد، به ویژه با شبکه الثقلین در موضوعات علمی و پژوهشی و نیز در خصوص ایام اربعین برای در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های موجود در عتبه به مجمع، اعلام همکاری نمود.



در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی معینیان، معاون امور بین‌الملل مجمع، و حسن خاکرند، مشاور دبیرکل مجمع، آیت‌الله رمضانی را همراهی کردند.

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