جنجال در موریتانی بر سر نوشته عبری «خوش آمدید» در فرودگاه نواکشوت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نوشته خوشامدگویی کوچک به زبان عبری بر روی یک تابلوی چندزبانه در فرودگاه بین‌المللی «ام التونسی» شهر نواکشوت منجر به جنجال گسترده در فضای عمومی موریتانی شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که «عبدالرحمن النحوی»، محقق و پژوهشگر جوان موریتانیایی، متوجه وجود عبارت عبری «بروخیم هبایم» به معنای «خوش آمدید» در میان مجموعه‌ای از خوشامدگویی‌ها به زبان‌های مختلف بین‌المللی در تابلوی نصب شده در داخل فرودگاه شد و این موضوع نظرش را جلب کرد.

النحوی در پستی در فضای مجازی از گنجاندن زبان عبری در میان زبان‌های انتخاب شده، با توجه به اینکه زبان عبری عملاً با رژیم صهیونیستی مرتبط است، ابراز تعجب کرد و این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت.

وی انگیزه‌های گنجاندن این نوشته در یک تابلوی خوشامدگویی در داخل فرودگاهی واقع در کشور مسلمان موریتانی را زیر سوال برد. این جوان موریتانیایی همچنین خاطرنشان کرد که این تابلو زبان‌هایی را که ده‌ها یا صدها میلیون نفر در سراسر جهان به آنها صحبت می‌کنند، نادیده گرفته است.

به محض اینکه تصویر منتشر شد، به بحثی داغ و جنجالی در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شد. برخی استدلال کردند که این موضوع فراتر از تنوع زبانی یا صلاحدید اداری است و آن را به نزدیکی روزافزون روابط امارات و رژیم اسرائیل در سال‌های اخیر مرتبط دانستند، به ویژه اینکه فرودگاه «ام التونسی» نواکشوت طبق یک قرارداد ۲۵ ساله توسط شرکت اماراتی «افروپورت» اداره می‌شود.

یکی از کاربران با کنایه و تمسخر نوشت: این تابلو به این معنی است که ما از صهیونیست‌ها در سرزمین پاک خود استقبال می‌کنیم. برخی دیگر از کاربران، وجود زبان عبری را بازتاب‌دهنده یک موضع سیاسی دانستند نه صرفاً یک انتخاب زبانی.

این نظرات همچنین شامل نظریه‌های گسترده‌تری بود. شخصی به نام «فخری اویسی» نوشت: من استقبال و خوشامدگویی به زبان عبری و سایر زبان‌ها را می‌بینم، اما زبان فارسی را که میلیون‌ها مسلمان با آن صحبت می‌کنند را نمی‌بینم.

از سوی دیگر، برخی تلاش کردند بحث را در یک زمینه صرفاً زبانی تغییر دهند و استدلال کردند که عبری، صرف‌نظر از مواضع سیاسی در مورد اسرائیل، زبانی مستقل است. «الهادی محمد» نوشت که اکثر یهودیان در سراسر جهان به زبان کشورهای خود صحبت می‌کنند در حالی که عبری زبان رسمی رژیم اسرائیل است.

در این گزارش آمده است، هزاران شهروند موریتانیایی در طول سال‌ها استفاده از فرودگاه متوجه این عبارت نشده بودند، اما یک تصویر در فضای مجازی کافی بود تا ظرف چند روز به معروف‌ترین عبارت زبان عبری در موریتانی تبدیل شود.

در حالی که مدیریت فرودگاه هنوز در مورد این جنجال اظهار نظری نکرده است، این موضوع بار دیگر ثابت می‌کند که عصر رسانه‌های اجتماعی می‌تواند حتی کوچکترین جزئیات را به یک مسئله عمومی تبدیل کند و یک «خوشامدگویی» ساده گاهی اوقات می‌تواند از بسیاری از سخنرانی‌های سیاسی بحث‌برانگیزتر شود.

در کشوری که آرمان فلسطین هنوز جایگاه ویژه‌ای در وجدان ملی دارد، این نوشته عبری برای بسیاری از مردم تنها یک خوشامدگویی نبود، بلکه پیامی بود که تفسیرهای متفاوتی از آن شد و شاید دقیقاً به همین دلیل است که این موضوع توانست طوفانی از جنجال را در رسانه‌های اجتماعی به پا کند.

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