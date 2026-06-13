برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۵۰ نقطه فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، شاهرخ صبوری امروز، در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان فارس با تشریح برنامه‌های بیست‌وسومین دوره همایش شیرخوارگان حسینی اظهار کرد: امسال بیست‌وسومین دوره همایش عظیم شیرخوارگان حسینی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مراسم به صورت همزمان در ۸۵۰ نقطه از استان فارس، ۹ هزار نقطه در سطح کشور و همچنین در ۴۵ کشور از پنج قاره جهان برپا می‌شود.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) استان فارس با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین افزود: برای هماهنگی دقیق‌تر، استان فارس به پنج منطقه تقسیم شده و برنامه‌ریزی‌ها از ماه‌ها قبل آغاز شده است تا این مراسم در تمامی شهرستان‌ها، بخش‌ها و حتی روستاها به شکلی منسجم برگزار شود. همچنین حدود ۱۸۰ هزار دست لباس ویژه نوزادان برای توزیع در نقاط مختلف استان تهیه شده است.

صبوری با قدردانی از نقش رسانه ملی در انعکاس این رویداد طی سال‌های گذشته، خواستار تداوم همکاری‌ها شد و گفت: پخش زنده، استفاده از زیرنویس‌های اطلاع‌رسانی، تولید تیزر و ارتباط‌های رادیویی با نقاط مختلف استان، نقش کلیدی در معرفی ابعاد فرهنگی و معنوی این آیین ایفا می‌کند.