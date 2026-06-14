به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در پیامی خطاب به جریانهای سیاسی لبنان، بزرگترین خطر برای این کشور را «شکاف ملی» دانست و تأکید کرد که طبق میثاقهای ملی، هیچ اقدام سرنوشتسازی نباید بدون توافق داخلی صورت گیرد. وی مذاکرات جاری در واشنگتن را به «بندی بدون طناب» تشبیه کرد و آن را یک امتیازدهی حاکمیتی دانست که تنها به نفع فتنهانگیزیهای رژیم صهیونیستی تمام میشود.
قبلان با اشاره به تحولات میدانی، شکستهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در محور «کفرتبنیت» را نشاندهنده ناتوانی این رژیم و قدرت بازدارندگی مقاومت عنوان کرد. او تصریح کرد که دولت لبنان با نادیده گرفتن همکاری با مقاومت و «ثنائی ملی»، عملاً ۹۰ درصد از نفوذ و وزن خود را در معادلات منطقهای از دست داده و به بازیچهای در دستان واشنگتن بدل شده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن دعوت از مقامات برای درک «لحظه تاریخی» کنونی، تأکید کرد که حزبالله نه رقیب سیاسی، بلکه بازوی توانمند حاکمیت ملی است. به گفته قبلان، واقعیتهای پس از توافق آمریکا و ایران نشان میدهد که منطقه در آستانه تغییرات ساختاری است و اگر لبنان نتواند با ایجاد تضامن داخلی در این مسیر قرار گیرد، به حاشیهایترین بازیگر خاورمیانه تبدیل خواهد شد.
قبلان در پایان با اشاره به تغییر موازنه قوا به نفع محور مقاومت، از دولت خواست تا با فاصله گرفتن از «واسطههای معاملهگر» و تمرکز بر اولویتهای ملی، از انزوای لبنان جلوگیری کند. وی تأکید کرد که دولت باید «سلطه مردم بر مردم» باشد، نه اینکه با اتخاذ سیاستهای انفعالی، زمینه را برای بازیهای «رولت روسی» آمریکا و اسرائیل فراهم کند که نتیجهای جز فروپاشی داخلی برای لبنان نخواهد داشت.
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