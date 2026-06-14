حمله هوایی اسرائیل به ضاحیه بیروت؛ یک شهید و چهار زخمی در آمار اولیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید تنشها در مرزهای لبنان و سرزمینهای اشغالی، جنگندههای رژیم صهیونیستی عصر امروز یک واحد مسکونی را در منطقه «غبیری» در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار دادند.
این حمله در حالی صورت گرفت که ساعاتی پیش از آن، رسانههای اسرائیلی از سقوط سه پهپاد پرتابشده از سمت لبنان در مناطق اشغالی خبر داده بودند. بلافاصله پس از این تجاوز، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس، ضمن پذیرش مسئولیت این حمله، مدعی هدف قرار دادن زیرساختهای متعلق به حزبالله شد و تأکید کرد که تلآویو هیچگونه واکنشی به سوی اراضی خود را برنمیتابد.
شایان ذکر است که این حمله پس از آن رخ داد که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو، صبح امروز با فشار برای اجرای «معادله ضاحیه»، خواستار تخریب ساختمانها در این منطقه شده بود. این تحول میدانی، نخستین حمله به ضاحیه از ۲۸ مه محسوب میشود و بار دیگر توازن وحشت میان طرفین را در کانون توجه قرار داده است؛ بهویژه آنکه پیشتر و در پی حادثه مشابه، ایران با حملهای متقابل تلاش کرده بود معادلات بازدارندگی جدیدی را در برابر سیاستهای تهاجمی اسرائیل وضع کند.
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