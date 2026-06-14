الحشد الشعبی تحت فرماندهی کل قوا و پایبند به تمامی قوانین عراق است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق در مراسم رسمی به مناسبت دوازدهمین سالروز تأسیس این سازمان تصریح کرد: برای من مایه افتخار است که امروز یاد و خاطره دلاور مردانی را گرامی بدارم که به فتوای مرجعیت عالیقدر دینی لبیک گفتند و برای دفاع از عراق به‌پا خواستند.

به گزارش کانال تلگرامی الحشد الشعبی، فالح الفیاض تاکید کرد: در دوران تهاجم داعش به عراق، مردم این کشور در پاسخ به فتوای جهاد کفایی، برای دفاع از وطن و مقدسات خود به پا خواستند و قیام کردند. فرماندهان پیروزی نیز با خون‌های پاک و جان‌های مطهرشان، خطوط اصلی پیروزی را ترسیم کردند و صفحات درخشانی را در تاریخ عراق رقم زدند.

وی با تاکید بر اینکه فتوای مرجعیت عالیقدر دینی، نوری الهی بود که عراق را از خطرناک‌ترین تهدید وجودی در تاریخ معاصرش نجات داد، خاطرنشان کرد: عراق دوران تروریسمِ برخاسته از باندهای غارتگر داعش و القاعده را به برکت فداکاری‌های بی‌دریغ و حماسه‌های بزرگی که فرزندانش آفریدند، پشت سر گذاشت. این کشور با خلق حماسه الحشد الشعبی توانست ابهت و قدرت داعش را در هم بشکند و در نبردی که قدرت‌های بزرگ جهانی از یکسره کردن آن عاجز بودند، بر تروریسم پیروز شود.

وی بیان داشت: ما امروز به برکت ایثارگری‌های عظیمی که فرزندان الحشد الشعبی و سایر نیروهای امنیتی تقدیم کردند، از امنیت و ثبات بهره‌مندیم و مؤلفه‌های قدرت و بازدارندگی را در اختیار داریم.

رئیس سازمان الحشد الشعبی در ادامه خاطرنشان کرد: رفتار نیروهای بیگانه در کشور منجر به بروز مشکلات بسیاری شده است.

او در عین حال تأکید کرد: عراق امروز از امنیت و ثبات بهره‌مند است و مؤلفه‌های قدرت خود را از همین مسیر به دست می‌آورد و این موضوع کشور را قادر می‌سازد در برابر بدخواهان و آسیب زنندگان به عراق، ایستادگی کند.

الفیاض با پشتیبانی از دولت جدید عراق تاکید کرد: علی الزیدی نخست وزیر این کشور امروز در حال ترسیم خط مشی مرحله جدیدی در عراق است که بر پایه سازندگی، ثبات و تقویت نهادهای قانونی کشور استوار است.

الفیاض گفت: ما بر پایبندی کامل الحشد الشعبی به تمامی قوانین تأکید می‌کنیم و از فرمانده کل قوا می‌خواهیم که پادگان‌ها و مقرهای نظامی مناسبی را برای استقرار یگان‌های الحشد الشعبی در خارج از شهرها فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان همواره به عنوان نیروی پشتیبان و محافظ ثبات کشور باقی خواهد ماندو همواره بر سر عهد و امانت خود [با مردم و مرجعیت] خواهد ایستاد.

الفیاض با تاکید بر اینکه این نیرو مخالف طایفه گرایی است، اظهار داشت: عراق با خلق حماسه الحشد الشعبی توانست ابهت و قدرت داعش را در هم بشکند و در نبردی که قدرت‌های بزرگ جهانی از یکسره کردن آن عاجز بودند، بر تروریسم پیروز شود.

وی گفت: ما بر مسیر تثبیت هویت الحشد الشعبی به عنوان یک نیروی رسمی، تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح و مدافع دولت و حاکمیت عراق استواریم و بار دیگر تاکید می‌کنیم که الحشد الشعبی همواره بر سر عهد خود خواهد ایستاده و در مسیر تحکیم قانون، تقویت هویت ملی و دفاع از میراث، حاکمیت و یکپارچگی این کشور ثابت‌قدم خواهد ماند.

الفیاض تاکید کرد: فداکاری‌های دو شهید والامقام، حاج ابومهدی المهندس و سردار قاسم سلیمانی، همواره الهام‌بخش رزمندگان برای ادامه دادن به راه و خط‌مشی آنان و پایداری در این مسیر است.

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