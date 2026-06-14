دوازدهمین سالگرد فاجعه «اسپایکر» و تأسیس حشد الشعبی برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در این مراسم که در محل وقوع جنایت در استان صلاحالدین برگزار شد، خانوادههای داغدار شهدای اسپایکر به همراه جمعیت انبوهی از شهروندان گرد هم آمدند تا یاد قربانیان این فاجعه تاریخی را گرامی بدارند. همچنین در مراسم رسمی دیگری که از سوی سازمان حشد شعبی به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد برگزار شد، «علی الزیدی» نخستوزیر عراق، «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی و جمعی از رهبران سیاسی و شخصیتهای برجسته دولتی حضور یافتند.
سخنرانان در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر نقش تعیینکننده مرجعیت دینی در مقابله با جنایات گروه تروریستی «داعش» تأکید کردند. آنان با یادآوری فتوی تاریخی «جهاد کفایی»، آن را عامل اصلی بسیج ملی، تحقق پیروزیهای بزرگ و دور کردن خطر تروریسم از موجودیت کشور دانستند.
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