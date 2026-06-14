موج بازداشت‌ فروشندگان لباس محرم در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نهادهای امنیتی وابسته به حکومت بحرین در اقدامی گسترده، موجی از بازداشت‌ها و احضارها را علیه شهروندان و فعالان مرتبط با مراسم عاشورای حسینی آغاز کرده‌اند.

بر اساس گزارش منابع حقوقی، نیروهای امنیتی روز پنج‌شنبه سلمان زایر علی، رئیس هیئت أنصار العدالة در منطقه الدراز را برای چند ساعت بازداشت کردند و تنها پس از آن آزاد شد که مسئولان هیئت مجبور به جمع‌آوری پلاکاردهای عاشورایی نصب‌ شده در منطقه شدند.

هم‌زمان، جعفر محمد جوان بحرینی نیز پس از احضار برای بازجویی بازداشت شد و به فهرست بازداشت‌های خودسرانه‌ای پیوست که از فوریه گذشته و هم‌زمان با تنش‌های سیاسی و امنیتی در کشور ادامه داشته است.

اداره پلیس استان شمالی اعلام کرد سه شهروند به اتهام فروش لباس در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند؛ لباس‌هایی که به گفته مقام‌های امنیتی دارای تصاویر و شعارهای تحریک‌آمیز بوده‌اند. همچنین از توقیف چاپخانه مورد استفاده و تجهیزات الکترونیکی خبر داده شد.

این اقدامات واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه بحرین برانگیخته است، به‌ویژه آنکه لباس‌های توقیف‌ شده دارای عباراتی تاریخی مرتبط با امام حسین(ع) مانند «هیهات منا الذلة»، «مثلی لا یبایع مثله» و «لا أعطیکم بیدی إعطاء الذلیل» بوده‌اند. فعالان مردمی این اقدامات را آغاز فشار بر عاشورا و تلاش برای محدودسازی حقوق دینی شیعیان در کشور دانسته‌اند.

جمعیت الوفاق این اقدامات را محکوم کرده و آن را نشانه تداوم سیاست محدودسازی آزادی‌های دینی و استفاده از ابزار امنیتی برای فشار سیاسی و مذهبی علیه شهروندان، به‌ویژه در آستانه مراسم عاشورا، دانسته است.