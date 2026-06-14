دقایقی پیش؛ حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی شهرک‌های کفردونین و صریفا در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد و در حمله به شهرک مجدل زون از سلاح ممنوعه فسفری استفاده کرد.

المیادین نیز گزارش داد رژیم صهیونیستی منطقه الغبیری در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک ساختمان ۵ طبقه در منطقه الغبیری در ضاحیه جنوبی بیروت چند نفر زخمی شدند.

به گزارش العربی بر اساس آمار اولیه، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت یک نفر شهید شد و چهار نفر هم مجروح شده‌اند.

کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شد در حمله به ضاحیه جنوبی بیروت یکی از رهبران حزب الله هدف قرار گرفته است.

بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس: «ارتش اسرائیل اکنون در پاسخ به حملات حزب‌الله به اسرائیل، به اهداف حزب‌الله در بیروت حمله کرد.»

المسیره نیز گزارش داد: در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه الحوش صور در جنوب لبنان یک نفر شهید شد.

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