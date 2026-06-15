به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه ماه محرم‌الحرام، مراسم باشکوه سومین گردهمایی مبلغین مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در عراق، با حضور نمایندگان مراجع عظام، علمای اعلام، مبلغان، اعم از بانوان و آقایان، روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در جوار مرقد منور امیرالمؤمنین (ع) در نجف اشرف برگزار گردید.

در این همایش، حضرات آیات حاج شیخ حسن جواهری، سید ریاض حکیم، از علمای نجف، سید مجتبی حسینی، نماینده ولی فقیه در عراق و آیت‌الله رمضانی (دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع))، سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، و جمعی دیگر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی از جمله نماینده عتبه مقدسه علویه و مراکز و مؤسسات فرهنگی در عراق حضور داشتند.

این همایش با تلاوت کلام‌الله مجید و قرائت فاتحه برای شهدای گران‌قدر جنگ رمضان، از جمله رهبر شهید امت و حضرت آیت‌الله العظمی فیاض، از مراجع برجسته عراق، آغاز گردید.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا آل‌ایوب، نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در عراق، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران به تشریح اهداف این همایش پرداخت. بعد از سخنان وی، به ترتیب حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی بشیر نجفی (فرزند مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی شیخ بشیر نجفی)، آیت‌الله رمضانی و آیت‌الله سید مجتبی حسینی به ایراد سخن پرداختند.

این گردهمایی با تقدیر از مبلغان برتر، ذکر توسل به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع)، اقامه نماز جماعت و میهمانی کریمانه مولی‌الموحدین با غذای تبرکی آن حضرت به پایان رسید.