به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراکز و نهادهای شیعی استرالیا با صدور پیامهایی جداگانه، رحلت آیتالله محمد اسحاق فیاض، از مراجع نجف اشرف را تسلیت گفتند و از دههها خدمات علمی، دینی و تربیتی ایشان تجلیل کردند.
انجمن حسینی ویکتوریا
انجمن حسینی ویکتوریا در ملبورن با ابراز «اندوه عمیق» و «تسلیم کامل در برابر اراده و تقدیر الهی»، درگذشت این مرجع عالیقدر را اعلام کرد. این مرکز در پیام خود، آیتالله فیاض را یکی از مراجع برجسته حوزه مبارکه نجف دانست که عمر خود را وقف خدمت به اسلام، نشر معارف دینی و تربیت نسلهای متعددی از علما و مؤمنان کرده بود. این انجمن همچنین به جایگاه ایشان در کنار دیگر مراجع برجسته نجف از جمله آیتالله العظمی سید علی سیستانی و آیتالله بشیر نجفی اشاره کرد.
مرکز امام علی سیدنی
مرکز امام علی(ع) سیدنی نیز با صدور پیامی، رحلت آیتالله العظمی فیاض را به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج)، مراجع تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان، مقلدان و عموم مؤمنان تسلیت گفت. در این پیام از ایشان به عنوان «فقیهی بزرگ» و «استادی برجسته» یاد شده که عمر خود را در راه علم، تقوا، مجاهدت و خدمت به اسلام و مکتب اهلبیت(ع) سپری کرد.
این مرکز همچنین رحلت آیتالله فیاض را برای حوزه علمیه نجف و جهان تشیع «ضایعهای بسیار سنگین» توصیف کرد و از خداوند متعال برای آن مرجع فقید، علو درجات، رحمت واسعه و همنشینی با پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) مسئلت نمود.
مرکز امام حسن(ع) سیدنی
مرکز امام حسن(ع) سیدنی نیز با انتشار بیانیهای، درگذشت آیتالله فیاض را فقدان «یکی از بزرگترین عالمان و رهبران جامعه شیعی» دانست.
مرکز امام حسن(ع) همچنین به ارتباط نزدیک خانواده آیتالله فیاض با این مرکز اشاره کرد و اعلام داشت که شیخ محمود فیاض، فرزند و نماینده ایشان، اخیراً از این مرکز بازدید کرده و اجازه دریافت وجوهات شرعی را از سوی آیتالله فیاض به بنیاد امام حسن اعطا کرده بود. این مرکز ضمن اعلام ارسال پیام تسلیت به خانواده آن مرجع فقید، از مؤمنان خواست برای آن مرحوم فاتحه قرائت کرده و در مراسم دعای کمیل یاد و خاطره ایشان را گرامی بدارند.
گفتنی است این مرجع عالیقدر در سال ۱۹۳۰ میلادی در افغانستان متولد شد و در جوانی به نجف اشرف مهاجرت کرد تا علوم دینی را در حوزه نجف بیاموزد و به یکی از ارکان این حوزه تبدیل شد.
آیت الله فیاض همچنین از برجسته ترین شاگردان آیت الله سید ابوالقاسم خویی به شمار می رود.
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