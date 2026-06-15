حامد کرزی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، با انتشار پیامی در صفحه ایکس خود از نهایی شدن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد.

کرزی تصریح کرده است که «برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل از راه مذاکره استقبال می‌کند و این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان می‌داند.»

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان با تاکید بر حیاتی بودن صلح و ثبات در منطقه و جهان و تعهد دولت‌ها در صیانت از آن، از تلاش‌های دیپلماتیک دولت‌های پاکستان، قطر و سایر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم، قدردانی نموده است.

حامد کرزی با خوش‌بینی به موفقیت این روند، اظهار امیدواری کرد این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی ادامه یابد.

گفتنی است ساعاعاتی قبل «کاظم غریب‌آبادی» معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که متن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا نهایی شده و روز جمعه پیش رو در ژنو، پایتخت سوئیس امضا خواهد شد.

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