حامد کرزی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، با انتشار پیامی در صفحه ایکس خود از نهایی شدن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد.
کرزی تصریح کرده است که «برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل از راه مذاکره استقبال میکند و این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان میداند.»
رئیسجمهور پیشین افغانستان با تاکید بر حیاتی بودن صلح و ثبات در منطقه و جهان و تعهد دولتها در صیانت از آن، از تلاشهای دیپلماتیک دولتهای پاکستان، قطر و سایر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم، قدردانی نموده است.
حامد کرزی با خوشبینی به موفقیت این روند، اظهار امیدواری کرد این تلاشها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت بینالمللی ادامه یابد.
گفتنی است ساعاعاتی قبل «کاظم غریبآبادی» معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که متن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا نهایی شده و روز جمعه پیش رو در ژنو، پایتخت سوئیس امضا خواهد شد.
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