به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر ریاست‌جمهوری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور این کشور از توافق حاصل‌شده میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده است.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری مصر، این توافق می‌تواند به کاهش سطح تنش‌هایی که طی دوره اخیر منطقه با آن مواجه بوده، کمک و زمینه را برای حرکت به سمت ثبات بیشتر فراهم کند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که رئیس‌جمهور مصر بر اهمیت حفظ فضای آرامش و جلوگیری از بازگشت تنش‌ها در منطقه تأکید دارد.

در ادامه السیسی ضرورت تداوم آرامش در نوار غزه را مورد تأکید قرار داده و خواستار تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شده است.

گفتنی است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا تأکید کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از یکشنبه شب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، بامداد دوشنبه به وقت محلی در پیامی از حصول توافق صلح میان آمریکا و ایران خبر داد.

وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کرده‌اند. مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس برگزار خواهد شد.

وی افزود: ما از تعهد آمریکا و ایران به یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری تشکر می‌کنیم.

................

پایان پیام/