به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در همایش تبیینی مبلغین اعزامی از قم به مناسبت ایام محرم با اشاره به تقارن ایام محرم با دوران سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی گفت: امسال محرم رنگ و بوی ویژه‌ای دارد و جامعه اسلامی با تأسی از سیره حضرت زینب (س) خود را برای تبیین و روایتگری وقایع آماده می‌کند.

وی افزود: حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف و میدان‌های دفاع اجتماعی، بزرگترین قدرت بازدارنده در برابر جنگ ترکیبی دشمنان است و این حضور آگاهانه، پشتوانه‌ای مستحکم برای تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام ولدان در ادامه با تبیین نقش موکب‌داران به عنوان پرچمداران گفتمان شهادت اظهار کرد: همان‌گونه که حضرت زینب (س) پس از واقعه کربلا با روشنگری و ایستادگی، پیام‌آور قیام امام حسین (ع) شد، امروز نیز موکب‌داران و فعالان فرهنگی باید با الگوگیری از این بانوی بزرگ، رسالت خود را در مسیر جهاد تبیین و ایجاد زیست مقاومتی در جامعه ایفا کنند.

وی افزود: این خدمت‌رسانی نه تنها در قالب مواکب ثابت، بلکه با روشنگری و امیدآفرینی در سطح جامعه ادامه خواهد یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از حضور حماسی اقشار مختلف مردم در میادین دفاع از ارزش‌ها، تصریح کرد که عزاداری‌ها تا سیزدهم محرم با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و رهبری تداوم خواهد داشت.

حجت‌الاسلام ولدان خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر زینبی، مستلزم تداوم خدمت به حسینیان و پایمردی در راه حق است و این همت بلند، ضامن پیروزی در نبردهای سرنوشت‌ساز پیش رو خواهد بود.