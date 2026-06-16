ممنوعیت فعالیت ۱۹ مداح حسینی در بحرین همزمان با فرارسیدن ماه محرم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن ماه محرم، مقامات آل خلیفه، ۱۹ مداح حسینی را از مشارکت در برگزاری مجالس و دسته‌های عزاداری به مدت یک سال منع کردند.

این تصمیم که از سوی نهادهای امنیتی بحرین اتخاذ شده، همزمان با اقداماتی مشابه در برخی کشورهای منطقه صورت گرفته و به گفته منتقدان، با هدف محدود کردن فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی مرتبط با مراسم عاشورا انجام شده است.

این تصمیم موجب اختلال در برنامه‌ریزی و تدارکات شمار زیادی از حسینیه‌ها و هیئت‌های عزاداری در مناطق مختلف بحرین شده است که پیش‌تر خود را برای برگزاری مراسم محرم آماده کرده بودند.

فعالان اجتماعی و حقوقی این اقدام را محکوم کرده و آن را ادامه روند محدودسازی برگزاری شعائر مذهبی دانسته‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که این تصمیم، آزادی عقیده و بیان را هدف قرار داده و تلاشی برای محدود کردن آیین‌های عاشورایی و جلوگیری از بازتاب پیام و مظلومیت واقعه کربلا به شمار می‌رود.

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